Il golfista del PGA Tour Grayson Murray è morto all’età di 30 anni

Il golfista del PGA Tour Grayson Murray è morto, un giorno dopo essersi ritirato dal Charles Schwab Challenge a Fort Worth, in Texas, secondo i funzionari del PGA Tour.

Nessuna causa di morte è stata elencata. Aveva 30 anni.

“Siamo devastati nell’apprendere – e rattristati nel condividerlo – che il giocatore del PGA TOUR Grayson Murray è morto questa mattina, sono perplesso”, ha detto il commissario del PGA Tour Jay Monahan. In una dichiarazione di sabato.

Il due volte vincitore del PGA Tour Murray si è ritirato dal torneo con due buche rimaste da giocare nel secondo turno di venerdì a causa di un malore.

All’inizio di quest’anno, Murray ha vinto il Sony Open in un playoff contro l’ex vincitore del campionato PGA Keegan Bradley e il sudcoreano Ahn Byung-hun, ponendo fine a sei anni e mezzo di siccità durante i quali ha riconosciuto le sue difficoltà con… Problemi fisici e di salute mentale.

La CNN ha contattato gli organizzatori del torneo per ulteriori informazioni.

Kevin C. Cox/Getty Images Murray gioca il suo tiro dal tee 17 durante il round finale del Sony Hawaii Open al Waialae Country Club il 14 gennaio 2024 a Honolulu, Hawaii.

Originario di Raleigh, North Carolina, Murray è considerato uno dei migliori giocatori junior al mondo, avendo conquistato tre titoli di Campionato Mondiale Junior IMG nel 2006, 2007 e 2008. Secondo il PGA Tour, all’età di 16 anni, è diventato il secondo giocatore più giovane a raggiungere il Korn Ferry Tour e all’età di 19 anni ha giocato agli US Open 2013 e ha vinto il Barbasol Championship 2017 quando aveva appena 23 anni.

“Grayson è stato il migliore di sempre. Non solo era un capo meraviglioso, premuroso e generoso, era anche un amico ancora migliore”, ha detto il suo caddie, Jay Green, in un comunicato. Golf Canale Brentley Romine. “Farebbe davvero qualsiasi cosa per chiunque. Ha la migliore famiglia e il mio cuore va a loro. Mancherà terribilmente a tutti noi.”

“Siamo rattristati e rattristati nell’apprendere della scomparsa improvvisa di Grayson Murray”, ha detto l’agente di Murray, Kevin Canning, in una dichiarazione alla CNN “Grayson era un membro di lunga data della famiglia GSE e siamo rimasti tutti devastati nel sentire la notizia questa mattina.”

Nel post di X, l’ex vincitore del Masters Bubba Watson ha detto di essere “molto triste” nell’apprendere della morte di Grayson.

“Ti stavo abbracciando al Masters, dicendoti quanto ero orgoglioso di te”, ha ricordato. “Grato di conoscerti. Sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile. Ci mancherà.”

Murray ha parlato apertamente di alcune delle difficoltà della sua carriera golfistica, compreso l’alcol. Secondo lui ha trascorso del tempo in riabilitazione Intervista alla PGASoffre anche di ansia.

“La notizia non è ancora del tutto chiara”, ha detto il numero uno del mondo Scottie Schaeffler dopo il suo terzo round al Charles Schwab Challenge di sabato.

“Penso alla sua famiglia e prego intensamente per tutti loro”, ha detto ai giornalisti. “Non riesco a immaginare quanto sia stato difficile questo periodo. Ho conosciuto Grayson un po’ meglio negli ultimi sei mesi o giù di lì, e sì, davvero, non c’è modo di esprimere a parole quanto sia triste e tragico tutto questo, ma penso alla sua famiglia.”

Webb Simpson, il vincitore degli US Open 2012, sabato ha elogiato Murray, dicendo che i due hanno una “lunga storia” insieme.

“Penso di aver incontrato Grayson per la prima volta nel mio club di casa quando Grayson aveva probabilmente 8, forse 9 anni. È stato il primo vincitore del torneo Webb Simpson Challenge Junior che ho avuto in 14 anni”, ha detto Simpson ai giornalisti.

“Quindi, quando senti una notizia del genere al telefono, all’inizio non pensi che sia reale, e sai, senti l’emozione proveniente dal nostro swing coach e poi ti rendi conto che è reale.

“Ma so che sua madre era con lui durante il torneo Wells Fargo e penso che uscissero insieme, e ho adorato quei due giorni in cui siamo stati insieme. Quindi sono molto grato di aver passato del tempo di qualità con lui prima della brutta giornata di oggi.” notizia.”

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.