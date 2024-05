Il nuovo film Knives Out include Mila Kunis nel cast

cortesia

Esclusivo: Il prossimo capitolo di Rian Johnson Tira fuori i coltelli L’aggiunta della serie al cast già ricco deve ancora essere finalizzata poiché Deadline ha saputo che Mila Kunis si unirà a Daniel Craig nel film di Netflix. Il risveglio dell’uomo morto: un mistero sui coltelli. Si unisce ai nuovi membri del cast Josh O’Connor, Kerry Washington, Jeremy Renner, Glenn Close, Cailee Spaeny e Andrew Scott, con Craig che tornerà nei panni del detective di fama mondiale Benoit Blanc e Rian Johnson come regista. Johnson ha scritto la sceneggiatura e produrrà attraverso la sua etichetta T-Street insieme al partner di produzione Ram Bergman.

I dettagli della trama sono sconosciuti. ultima foto, Cipolle di vetro, si è inchinato nel 2022, con Craig che torna come Blanc. Il film è stato presentato in anteprima su Netflix dopo che lo streamer si è assicurato un contratto record da 450 milioni di dollari per i due sequel, il terzo della serie.

IL Tira fuori i coltelli La serie non è estranea alla fornitura di collezioni piene di potere da star e sembra che questa puntata non sia diversa. La produzione inizierà il mese prossimo e Netflix prevede di rilasciarlo nel 2025.

È conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in Mamme cattive Franchise e il suo ruolo nominato all’Oscar in cigno nero, Recentemente Kunis è stata vista come protagonista e produttrice dell’adattamento cinematografico La ragazza più fortunata del mondo. È rappresentata da Curtis Talent Management, CAA e Patti Felker.