Il Partito del Congresso Nazionale, al governo, perde la maggioranza in Parlamento

Il risultato rappresenta un calo significativo per l’ANC rispetto al 57,5% ottenuto durante le precedenti elezioni del 2019 – all’epoca, fu il risultato più debole del partito dal primo voto democratico del Sud Africa nel 1994. L’ANC è stata a lungo vista come un simbolo di liberazione. Negli ultimi anni ha fatto marcia indietro nella battaglia sugli aspetti pratici della governance, in mezzo a crescenti problemi sistemici come il calo del tenore di vita, le interruzioni croniche di elettricità, I tassi di criminalità violenta sono elevati da decenni La disoccupazione raggiunge circa il 33%. Nel 2022, La Banca Mondiale ha descritto il Sudafrica come “il paese più disuguale al mondo”.

“Le questioni che sono al centro delle preoccupazioni degli elettori sono la disoccupazione, la distribuzione degli oneri, la corruzione e la criminalità, che hanno tutti un impatto negativo sulla performance di crescita del paese per molti anni”, affermano gli analisti di Deloitte. Ha detto all’inizio del mese.