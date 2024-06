La figlia di Angela Jolie e Brad Pitt, Shiloh, “ha assunto il proprio avvocato” per cambiare il suo nome: Fonte

Shiloh, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha deciso di cambiare il suo cognome.

Una fonte vicina alla questione ha detto a PEOPLE che la diciottenne Pitt ha presentato una petizione per eliminare il suo cognome, che cambierebbe il suo nome legale in Shiloh Jolie, e ha assunto il proprio avvocato per il processo.

“Shiloh ha assunto il suo avvocato e ha pagato lei stessa”, ha detto la fonte, indicando le accuse della Jolie di una “storia di abusi” come parte del motivo del cambio di nome.

Angelina Jolie con i suoi figli nel 2019.

PEOPLE ha contattato il rappresentante di Pitt per un commento.

Shiloh ha presentato i documenti legali ottenuti da PERSONE per eliminare la parte dal suo cognome il 27 maggio, il suo 18esimo compleanno.

Angelina Jolie e i suoi figli nel 2021.

Oltre a Shiloh, Pitt, 60 anni, e Jolie, 48, Maddox, 22, Pax, 20, Zahara, 19, Knox, 15 e Vivienne, 15, condividono cinque figli insieme.

Sembra anche che due dei fratelli di Shiloh abbiano eliminato la parte dal loro cognome. Vivienne è elencata come “Vivienne Jolie” nel cartellone dello spettacolo di Broadway Outsider, che Jolie produce. Nel frattempo, Zahara si è unita alla sorellanza Alpha Kappa Alpha allo Spelman College a novembre, dove si è presentata come Zahara Marley Jolie.

Jolie ha chiesto il divorzio da Pitt nel 2016, chiedendo la custodia fisica dei loro sei figli.

Nell’agosto 2022, ha detto a PEOPLE che era stata “una situazione triste per anni”. Alludendo alla battaglia per la custodia in corso di Pitt con Jolie. “Molte volte c’erano lunghi intervalli in cui non vedeva i bambini”, ha aggiunto la fonte Treno ad alta velocità Stella.

Mentre la custodia e la loro azienda vinicola Chateau Miraval litigavano in tribunale, Jolie ha accusato Pitt di aver abusato di lei e dei bambini, cosa che gli avvocati di Pitt hanno definito “fuorviante” e “distrazione”.

In un recente documento relativo alla loro controversia in cantina, l’ex guardia di sicurezza della coppia, che lavora ancora per Pitt, ha affermato nei documenti legali ottenuti da PEOPLE che Jolie “ha incoraggiato” i bambini a “evitare di passare del tempo” con Pitt durante le visite.

In risposta, il suo avvocato Paul Murphy ha dichiarato in una dichiarazione: “Angelina ha sempre desiderato la separazione e relazioni sane e positive tra tutti i membri della loro famiglia, compreso il signor Pitt”.

Brad Pitt e i suoi figli nel 2014.

La Jolie è stata aperta riguardo al divorzio della coppia in passato, anche dicendolo Custode Non ha preso la decisione di divorziare da Pitt nel 2021 “alla leggera”.

“Mi ci è voluto molto per trovarmi nella posizione in cui sentivo di dover separarmi dal padre dei miei figli”, ha detto all’epoca, sottolineando che “c’è molto” che non poteva dire sull’attuale accordo di divorzio. . .