Il peggior giorno della memoria degli ultimi 30 anni

Anya Taylor-Joy in “Furiosa: A Mad Max Saga”.

Quest’anno il botteghino del Memorial Day non è turistico

In base ai numeri di venerdì, quelli di George Miller Furiosa: una saga di Mad Max O Garfield il film La vacanza di quattro giorni ha potuto aprire solo tra 31 e 33 milioni di dollari da 4.035 sale, il peggior numero di sempre del Memorial Day. 1 è l’inizio. Casper Ha debuttato quasi 30 anni fa, nel 1995, a 22,5 milioni di dollari (non adeguati all’inflazione). Questa cifra non esiste nel 2020, quando le sale erano chiuse durante la pandemia.

I due film sono molto più vicini del previsto, ma la maggior parte degli studi rivali si aspetta che la Warner Bros. risulti vincitrice. Furiosa davanti a Sony e Alcon Garfield Film. Nessuno dei due film ha avuto successo con il pubblico, ciascuno dei quali ha ricevuto un CinemaScore B+. Furiosa Venerdì ha incassato 10,2 milioni di dollari da 3.804 sale, contro 8,4 milioni di dollari. Garfield Da 4.035 località. Quest’ultimo è un film per famiglie quindi è un po’ una pausa.

Senza alcun residuo che contribuisse in larga misura al picnic del Memorial Day, l’incasso complessivo è stato di soli 125 milioni di dollari, il più basso degli ultimi due decenni. Ciò esclude il 2020 e il 2021, quando la pandemia era ancora dilagante, Paramounts Un posto tranquillo Il sequel è riuscito ad aprire a 57,1 milioni di dollari durante le vacanze del 2021.

FuriosaUn prequel, che vede Anya Taylor-Joy interpretare una versione più giovane del personaggio di Charlize Theron nell’ultimo film, avrebbe dovuto aprire tra i 40 ei 45 milioni di dollari durante i quattro giorni di vacanza, ma invece l’ultimo film evento estivo ha sottoperformato. La sua pubblicazione (eccezione Regno del pianeta delle scimmie) Mad Max: Furia Strada Si è aperto con una raccolta in tre giorni di 45,4 milioni di dollari.

Altrove, Angel Studios sta cercando di emulare lo straordinario successo della scorsa estate Il suono della libertà, ma non ancora così vicino. Questo fine settimana apre Fedeltà visioneDa 2.100 sale ha incassato solo 4 milioni di dollari per un settimo posto in quattro giorni.

Di nuovo tra i primi cinque, SE Nella sua seconda edizione, con un totale stimato in quattro giorni di 20,7 dollari da 4.068 località, n. 3 è saldamente stabilito. L’incasso stimato di 16 milioni di dollari per il film per famiglie in tre giorni è sceso del 53%. Garfield Per le famiglie. La Paramount, il regista John Krasinski e la star Ryan Reynolds avevano bisogno di buone notizie dopo un inizio debole.

Regno del pianeta delle scimmieProiettato in 3.550 sale, 20th Century e la Disney con un incasso lordo stimato in quattro giorni compreso tra 15,5 e 16 milioni di dollari sono al quarto posto.

Sebbene sia ora disponibile per il noleggio su VOD premium, Il ragazzo dell’autunnoLe stime di 5,7 milioni di dollari rappresentano un calo di appena il 32%. Per quattro giorni, si prevede che il protagonista Ryan Gosling-Emily Blunt occuperà i primi cinque posti con 7,3 milioni di dollari da 2.955 location.

Maggio ha avuto un inizio estivo brutale poiché i titoli principali continuano a soffrire al botteghino a causa degli scioperi dei lavoratori dello scorso anno. I Marvel Studios di solito danno il via all’estate con un tentativo di supereroi il primo fine settimana di maggio, e quest’anno sarà lo stesso. Deadpool e Wolverine. Tuttavia, Marvel e Disney hanno dovuto posticipare la produzione del film – che ha dovuto interrompere la produzione a causa dello sciopero del SAG-AFTRA – di quasi tre mesi, rinviandolo al 26 luglio.

25 maggio, 9:45: Sono passati 40 anni da quando la versione precedente di questa storia era il film n. 1 del Memorial Day. THR Ci scusiamo per l’errore.