BARK Air, la prima compagnia aerea per cani al mondo, è decollata. Quindi quanto?

BARK Air afferma di aver preso “la tipica esperienza del guanto bianco di un’esperienza umana di prima classe e reindirizzato tutte quelle coccole ai cani”. Questa esperienza ha un costo.

BARK Air offre voli di lusso per cani di tutte le taglie BARK Air trasporterà cani di tutte le taglie e i loro accompagnatori “in modo confortevole ed elegante”, secondo il CEO Matt Meeker.

La prima compagnia di charter di jet al mondo in cui ogni passeggero è un VIP (un cucciolo molto importante) è ora decollata.

Parco Arialanciata dalla società di giocattoli per cani BARK in collaborazione con il servizio jet charter, è una compagnia aerea di lusso per i migliori amici dell’uomo che trasporta cani di tutte le taglie e i loro proprietari “in modo confortevole ed elegante”, ha detto in un video il CEO Matt Meeker. Fornito da Reuters Che porta il pubblico dietro le quinte della nuova compagnia aerea.

“Siamo qui per rivoluzionare il volo dei cani”, afferma il sito web di BARK Air.

I biglietti per il primo volo BARK Air, decollato alle 16:00 ET da New York e diretto a Los Angeles, sono esauriti. I voli si riempiono rapidamente nel mese di giugno.

Ecco cosa devi sapere sulla nuova compagnia aerea, compreso il costo dei voli.

I cani effettuano il primo volo di Bark Air

BARK Air ha condiviso i dettagli del primo volo della compagnia giovedì in un post su Instagram.

“In questo momento, a 30.000 piedi, c’è un volo pieno di cani e, a differenza di qualsiasi volo precedente, questi cani non sono solo un ripensamento, né sono trattati come un carico o un peso per l’equipaggio e i compagni di viaggio ha pubblicato che i cani hanno la massima priorità.

BARK Air ha continuato a dire che questo sforzo è durato 10 anni, “ma siamo finalmente fiduciosi di poter offrire a tutti i cani l’esperienza di viaggio aereo che meritano: un’esperienza che li metta al primo posto”.

Un utente ha commentato: “Questa è davvero una corsa fantastica!” Un altro ha detto: “Ci inchiniamo per vedere questo”.

I prezzi di BARK Air non sono economici

I proprietari di animali domestici possono aspettarsi di pagare 8.000 dollari per un volo internazionale di sola andata e 6.000 dollari per un volo interno che copra loro e i loro cani.

Attualmente, le rotte serviranno l’area metropolitana di New York City tramite l’aeroporto di Westchester County (HPN), con voli per l’area di Los Angeles via Van Nuys (VNY) e Londra, Inghilterra via Biggin Hill (BQH). Secondo il sito web di BARK Air.

Cosa aspettarsi da BARK Air

L’azienda afferma di aver preso “la tipica esperienza del guanto bianco di un’esperienza umana di prima classe e reindirizzato tutte quelle coccole ai cani”.

Le compagnie aeree stanno facendo di tutto per i cani, “cercando di ridurre la loro ansia e stress, in modo che abbiano un’esperienza più confortevole e senza paura a bordo”, ha detto Maker.

Ai cani vengono forniti cibo e acqua e c’è “anche un trattamento termale fatto nell’aria”, ha detto Meeker.

BARK Air afferma che il concierge imparerà il temperamento e la sensibilità del tuo cane prima del volo per offrirti il ​​posto migliore sull’aereo. L’azienda fa sapere che i cani non saranno in gabbia né al guinzaglio, ma saranno liberi di sedersi su una sedia, una persona, un letto o ovunque sia comodo.

Prima del volo sono presenti aree designate in cui i cani possono utilizzare il bagno e durante i voli saranno disponibili assorbenti di emergenza.

Quanti cani possono entrare nel viaggio?

Ogni volo può ospitare 15 cani e i loro umani, secondo il sito web di BARK AIR, ma non vende mai più di 10 biglietti per volo. L’azienda afferma che lo spazio in volo è importante per il modo in cui gli animali si muovono.

Sebbene siano disponibili biglietti aggiuntivi se più di una persona ha bisogno di accompagnare un cane, i bambini non sono autorizzati a volare con BARK Air. Ogni passeggero deve avere almeno 18 anni.