Il piumino è un sistema a pompa di calore molto intelligente

Una nuova società fondata da tre ex Googler sta cercando di scuotere l’industria dei microfork, un po’ seria. Il Quilt è un nuovo “sistema di climatizzazione domestica”: un sistema HVAC senza condotti che utilizza piccole unità separate alimentate da pompa di calore per riscaldare e rinfrescare la casa.

Due cose distinguono fin dall’inizio Quilt: è intelligente E Bellissimo. Il sistema è dotato di sensori radar a onde millimetriche integrati per un rilevamento accurato della presenza, così puoi scegliere di riscaldare e raffreddare solo le stanze occupate. Funziona con un’app per smartphone e un elegante telecomando touchscreen chiamato Dial e il sistema utilizza algoritmi predittivi per riscaldare e raffreddare la tua casa nel modo più efficiente possibile.

Ogni unità trapuntata è una mini unità senza canali, ma invece di grandi scatole bianche sulla parete, The Quilt Company ha progettato unità più piccole ed eleganti con l’opzione di un pannello frontale in rovere bianco o un pannello frontale bianco che può essere personalizzato per adattarsi al tuo Home decor.

Con una larghezza di soli 38 pollici, una profondità inferiore a otto pollici e una profondità di poco più di otto pollici, l’unità interna Quilt è molto più piccola dei tradizionali mini divisori e può essere posizionata sopra una finestra per essere meno invadente nella stanza. Le unità sono inoltre dotate di illuminazione integrata, con illuminazione che cambia colore e luminosità regolabile.

Le unità esterne Quilt sono progettate per essere più attraenti della maggior parte dei compressori. Foto: trapunta (Kayce Clifford)

L’unità esterna, che può alimentare fino a due unità interne, è progettata per essere più piccola e dall’aspetto più moderno, con una finitura nera opaca. Il CEO e co-fondatore Paul Lambert afferma che le unità elettriche soddisfano o superano gli standard di settore per l’efficienza energetica, tra cui Energy Star Most Efficient 2024, SEER2 25 e CEE Tier 2. Sebbene i numeri siano preliminari poiché il sistema è ancora in attesa di certificazione (vedi Altro dettagli su Sito web della trapunta). Lambert, insieme ai co-fondatori Bill Key e Matthew Noll, Hanno partecipato rispettivamente allo sviluppo di Gmail, Google Analytics e Google Bots. Matt Rogers, co-fondatore di Nest, è stato uno dei primi investitori in Quilt, afferma Lambert. READ Tre passeggeri del volo Alaska Airlines 1282, dove è saltato un sigillo della porta, hanno fatto causa alla compagnia aerea e alla Boeing per 1 miliardo di dollari.

I tablet dispongono di radio Thread integrate e sono aggiornabili, sebbene l’azienda non abiliti nessuna delle due al momento del lancio

Il sistema Quilt utilizza Wi-Fi (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth per comunicare tra unità e telecomandi, e ogni quadrante può anche controllare l’intero sistema, proprio come fa un termostato per un sistema HVAC centrale. Il quadrante è dotato di rilevamento della temperatura, del movimento e della prossimità. Puoi anche utilizzare l’app Quilt (iOS o Android), dove puoi impostare programmi e programmare il sistema in base alle tue preferenze, ad esempio le temperature che desideri mantenere nelle stanze vuote.

Lambert afferma che Dials ha a bordo le radio Thread ed è aggiornabile da Matter, sebbene la società non abiliti nessuna delle due al momento del lancio. Inoltre, non esiste ancora alcuna integrazione con piattaforme di casa intelligente come Apple Home, Google Home o Amazon Alexa. “Vogliamo vedere dov’è la domanda”, afferma Lambert. “Ma ci aspettiamo di avere un’API pubblica e di supportare il materiale.”

Il quadrante è molto piccolo (2 pollici e 1/4), può controllare uno o più piumini e dispone di segnali specifici del termostato Nest (la versione più bella). Foto: trapunta (Kayce Clifford)

A differenza dei tradizionali sistemi HVAC, i sistemi senza canali necessitano di un’unità per stanza (o due, a seconda delle dimensioni). Anche se questo è più efficiente, poiché non ci sono condotti per spostare l’aria calda o fredda in casa, dove può perdere fino al 30% di efficienza, può essere difficile da installare ed è molto più costoso.

Il piumino costa $ 6.499 per camera, inclusa l’installazione. Sebbene siano previsti numerosi sconti e incentivi per l’aggiornamento del sistema HVAC della tua casa in una soluzione elettrica efficiente, i costi aumenteranno molto rapidamente. Per una casa con tre camere da letto, ad esempio se stai pensando di installarla in sei stanze (ogni camera da letto, cucina, soggiorno e sala da pranzo, il quilt non è raccomandato nei bagni), potrebbe costare più vicino a $ 40.000. Quilt afferma che offrirà tutti gli sconti disponibili e contribuirà a fornire incentivi alla cassa. READ Il CEO di Marvell afferma che l'epidemia di Covid-19 in Cina interrompe le catene di approvvigionamento tecnologico