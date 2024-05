Riuscirà Cannes a salvare la “Megalopoli” di Francis Ford Coppola?

Quando Francis Ford Coppola arrivò per proiettare una versione incompiuta di “Apocalypse Now” a Cannes nel 1979, incontrò una cattiva stampa. Il budget per la sua saga sul Vietnam continuava a lievitare, costringendo Coppola a rinunciare alla sua macchina, alla sua casa e persino ai profitti derivanti da “Il Padrino” per tenere il passo con il suo invecchiamento. La produzione ha sofferto in modo biblico: la star originale Harvey Keitel è stata licenziata diversi giorni dopo l’inizio delle riprese, il suo sostituto Martin Sheen ha avuto un infarto, un uragano ha distrutto gran parte del set e le sei settimane di riprese si sono trascinate per 16 mesi. . Per le classi di chiacchiere, “Apocalypse Now” aveva tutte le caratteristiche di un’apocalisse cinematografica. Si è rivelato esattamente il contrario.

In una conferenza stampa a Cannes, Coppola ha detto senza mezzi termini: “Eravamo in tanti. Avevamo molti soldi, molte attrezzature e un po’ di follia.

Quarantacinque anni dopo, Coppola torna a Cannes con il suo ultimo film epico, “Megalopolis”, un gioco di avidità e idealismo da 120 milioni di dollari ambientato in un’America futuristica che debutterà giovedì. Come “Apocalypse Now”, il film è circondato da un brutto titolo dopo l’altro. Coppola ha ospitato un set caotico, fumando erba, lasciando i membri del cast e della troupe ad aspettare, e comparse femminili “vecchia scuola” sul set, secondo un rapporto bomba. Nel Guardiano (I rappresentanti di Coppola non hanno risposto a una richiesta di commento sul pezzo). Ma prima che quella storia venisse fuori, una proiezione che Coppola tenne per i dirigenti dello studio e altri registi a Los Angeles creò un brutto brusio. Ciò ha lasciato confusi molti spettatori, come qualcuno ha descritto il film Varietà Altri hanno liquidato le sue prospettive critiche e commerciali definendole “stronzate”.

Ma Cannes si rivelerà un viaggio di redenzione per Coppola, che in passato è riuscito a respingere gli scettici, o “Megalopolis” sarà un tardivo disastro nella carriera di un artista? Con i suoi capolavori?

Se non altro, la storia del Guardian ha reso la prospettiva di vendere il film ancora più impegnativa per un distributore. “È un film molto difficile dal punto di vista del marketing”, ha detto una fonte che ha visto il film e pensa che sia molto interessante. Altri attori del settore dell’avventura hanno affermato che esiste un modo per far sì che questo enigma di marketing si realizzi e definiscano l’immagine come indefinibile. Dopo la proiezione a Los Angeles, un partecipante ha detto che pensava che il film ” stesse facendo sul serio con l’industria, il che è pericoloso”. È Coppola che demolisce il moderno tempio di Hollywood.

Inizialmente, Coppola decise di vendere lui stesso il film e smise di lavorare con un agente di vendita. Dopo aver licenziato di recente la CAA, fonti dicono che sta lavorando senza un agente personale. Ma dopo una proiezione deludente che ha attirato la maggior parte dei direttori degli studios, un gruppo che in genere non acquista film ad alto budget, Coppola ha iniziato a lavorare con la società di vendite internazionali Goodfellas. Prima del festival e a Cannes, Quei bravi ragazzi ha venduto il film in diversi paesi stranieri, compresa la Francia. In particolare, questi singoli territori non hanno diritto a opzioni di video a pagamento o di streaming per “Megalopolis”, attirando forse un importante servizio di streaming che potrebbe offrire il film agli abbonati globali dopo la sua uscita nelle sale.

Anche se la storia del Guardian è uno spiacevole grattacapo per Coppola e Goodfellas, alcuni acquirenti ritengono che non ostacolerà la sua capacità di trovare un distributore negli Stati Uniti.

“In questo caso, il mio istinto è ‘no’. “Sono sicuro che ci sia stato un comportamento imperdonabile, arcaico e fuori azione. Tuttavia, in questo contesto, il film resisterà – o cadrà – per i suoi meriti”, ha detto un compratore di mentalità aperta al lancio di Cannes di giovedì.

Fonti affermano che Coppola sta cercando un distributore per pubblicare “Megalopolis” nel quarto trimestre del 2024, dove avrà una campagna di premi per la stagione. Il distributore A24 o altri premi interessati è considerato la soluzione migliore. Ma alcuni potenziali gruppi indipendenti hanno visto il film e non sentono che ci sia molto vantaggio: non credono che il film abbia molto potenziale per l’Oscar al di là delle categorie tecniche, e temono che Coppola sarà un partner più richiesto. Tuttavia, se il prezzo dei diritti nazionali diminuisse o se Coppola, che produce il film con i propri soldi, fosse più interessato ad assumere un distributore nazionale, “Megalopolis” potrebbe diventare più attraente.

Un altro compratore ha detto in concomitanza con l’articolo del Guardian che la stampa negativa seguita alla selezione per i capi studio potrebbe aiutare “Megalopolis” a trovare una casa.

“Il modo in cui è stato organizzato prevedeva una proiezione di Bozo per tutti coloro che non avevano effettivamente acquistato i film. “Non sanno se un film di Bertolucci ha successo”, ha detto l’acquirente. “Ora che sono qui, è un film perdente. Tutti stanno lottando per questo. “

Cannes, con il suo pubblico di cinefili, potrebbe dare a “Megalopolis” un’accoglienza più calorosa di quella ricevuta nelle precedenti proiezioni del settore. Tuttavia, Coppola dovrà affrontare un’altra prova venerdì in una conferenza stampa a Cannes, dove quasi sicuramente sarà interrogato sulla storia del Guardian. La sua risposta potrebbe influenzare il destino del film presso i distributori americani.

Nel caso di “Apocalypse Now”, Coppola ha riso per ultimo. Sebbene inizialmente respinto da alcuni critici, gli ascolti del film sono cresciuti nel corso degli anni ed è ora considerato uno dei più grandi film mai realizzati. Ma anche nel 1979, Cannes sembrava riconoscere il capolavoro di Coppola: “Apocalypse Now”, condividendo la Palma d’Oro con “Il tamburo di latta”. Forse “Megalopolis” avrà un lieto fine altrettanto felice.