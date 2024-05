La guerra tra Israele e Hamas e gli scontri a Gaza: aggiornamenti in tempo reale

Mercoledì il segretario di Stato Antony Blinken ha avvertito che i recenti progressi nella fornitura degli aiuti umanitari tanto necessari alla popolazione della Striscia di Gaza rischiano di essere vanificati dai combattimenti nel sud di Gaza.

Per più di una settimana, da quando Israele ha iniziato quella che descrive come un’operazione militare limitata contro Hamas nella città meridionale di Rafah, un valico di frontiera vitale per gli aiuti è stato chiuso, e un altro è stato severamente limitato.

“Mentre Israele stava adottando misure importanti e assolutamente necessarie per migliorare la fornitura di assistenza umanitaria, abbiamo notato un impatto negativo sul fatto che abbiamo questo conflitto molto attivo e attivo nella regione”, ha affermato Blinken. Nella zona di Rafah.

Ha sottolineato che “abbiamo anche visto Hamas sparare agli stessi valichi, il che ha reso anche il tutto più difficile”.

I commenti di Blinken sono arrivati ​​mentre Israele ed Egitto si scambiavano la colpa sulla continua chiusura del valico tra Egitto e Gaza circa 10 giorni dopo che l’esercito israeliano aveva preso il controllo del lato di Gaza.

A centinaia di camion in Egitto è stato impedito di raggiungere Gaza, e i feriti e i malati di Gaza che necessitavano di cure mediche fuori dalla Striscia, così come le famiglie che cercavano di sfuggire alla guerra, non sono riusciti a partire.

Funzionari umanitari affermano che la chiusura del punto di ingresso ha esacerbato una situazione già devastante degli aiuti, con l’impennata dei prezzi di molti prodotti alimentari e la scarsità di carburante.

Le forze israeliane hanno preso il controllo del lato di Gaza del valico di Rafah al confine egiziano e lo hanno chiuso come parte di quella che hanno descritto come un’operazione militare limitata contro Hamas.

Israele ha anche chiuso un altro valico, Kerem Shalom, dopo che un attacco missilistico di Hamas nei suoi pressi ha ucciso quattro soldati israeliani. Da allora è stato riaperto, ma gli aiuti che vi arrivano sono ancora molto limitati. Secondo alcuni funzionari, l’Egitto, dove vengono raccolti e caricati la maggior parte degli aiuti per Gaza, si è opposto all’invio di camion verso il valico di Kerem Shalom. Funzionari americani e israeliani ritengono che l’Egitto stia cercando di fare pressione su Israele affinché si ritiri dal processo di Rafah.

Israele ha accusato l’Egitto di ostacolare la consegna degli aiuti. L’Egitto ha incolpato Israele per i combattimenti attorno al confine, che hanno creato condizioni pericolose per la consegna degli aiuti. La zona di Rafah è stata teatro di intensi bombardamenti e combattimenti dalla scorsa settimana.

Israel Katz, ministro degli Esteri israeliano, ha dichiarato martedì di aver parlato con i ministri degli Esteri europei della “necessità di persuadere l’Egitto” a consentire “la continuazione delle consegne di aiuti umanitari internazionali a Gaza”.

Ha aggiunto: “La chiave per prevenire una crisi umanitaria a Gaza è ora nelle mani dei nostri amici egiziani”. Egli ha detto. Ha detto che Israele non restituirà il valico a quello che ha descritto come controllato da Hamas.

I camion aspettano su una strada egiziana lungo il confine con Israele, vicino al valico di Rafah con Gaza, all’inizio di questo mese. credito… Oren Allon – Reuters

Sameh Shoukry, ministro degli Esteri egiziano, ha risposto prontamente, affermando che il valico è rimasto chiuso perché è controllato da Israele e perché le sue operazioni militari mettono a rischio i camionisti e gli operatori umanitari. In una dichiarazione al Ministero degli Esteri egiziano, Shoukry ha respinto quella che ha descritto come una “politica di distorsione dei fatti”.

I funzionari israeliani raramente criticano pubblicamente l’Egitto, con il quale Israele ha un trattato di pace vecchio di decenni e una delicata cooperazione in materia di sicurezza.

Nonostante la pressione internazionale, il 6 maggio Israele ha lanciato un’invasione limitata di Rafah, conquistando le aree a est. Anche se ai camion fosse consentito passare attraverso il valico di Rafah, non è chiaro se potrebbero spostarsi in sicurezza attraverso la parte orientale di Rafah, dove le forze israeliane stanno combattendo i militanti di Hamas.

Israele ha recentemente aperto due nuove rotte affinché i camion degli aiuti possano entrare direttamente nel nord di Gaza.

“Stiamo assistendo a reali progressi anche nel nord, dove ne stanno arrivando altri”, ha detto Blinken. “Ma ciò che non vogliamo vedere è una situazione in cui sostanzialmente si inverte ciò che è accaduto negli ultimi mesi”.

I lavoratori palestinesi hanno evacuato il valico di Kerem Shalom prima dell’arrivo delle forze israeliane, secondo Wael Abu Omar, portavoce del lato palestinese del valico. Israele ha chiesto all’Autorità Palestinese di inviare i suoi dipendenti per aiutare a gestire il valico, ma non in veste ufficiale, hanno detto due funzionari palestinesi, che hanno parlato a condizione di anonimato per discutere dei messaggi scambiati tra le autorità israeliane e palestinesi.

I funzionari hanno affermato che la leadership dell’autorità si è affrettata a respingere la proposta.

Mahmoud Al-Habbash, consigliere per gli affari religiosi del presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas, ha affermato che Israele deve ritirarsi dal valico prima che i dipendenti dell’Autorità Palestinese si assumano la responsabilità di gestirlo.

“Come possiamo lavorare con i carri armati israeliani lì?” ha chiesto in un’intervista. “In linea di principio, questo è inaccettabile, per non parlare del fatto che sarebbe pericoloso per i palestinesi”.

Al-Habbash ha affermato che anche la leadership palestinese a Ramallah ha bisogno di essere rassicurata sul fatto che il ritorno dell’autorità al valico di Rafah sia parte di uno sforzo più ampio per reintegrare l’organo di governo a Gaza.

Ha aggiunto: “Non ci rifiutiamo di fare un passo dopo l’altro, ma dobbiamo sapere che il valico di Rafah è parte di Gaza, la soluzione del valico di Rafah è parte della soluzione di Gaza, e la soluzione di Gaza è parte della soluzione di Gaza. ” La soluzione per tutte le parti dello Stato palestinese”.

Nelle sue dichiarazioni pubbliche, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha escluso il ritorno del potere a Gaza, una possibilità sostenuta dagli Stati Uniti.

Aaron Puckermann Contributo ai rapporti.