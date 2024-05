OpenAI annuncia ChatGPT per Mac, GPT-4 gratuito e altro ancora

Durante l’evento Spring Update, OpenAI ha annunciato che avrebbe lanciato un’app desktop per Mac, come mostrato nello screenshot qui sotto. L’app verrà distribuita agli abbonati ChatGPT Plus a partire da oggi, prima di un lancio più ampio “nelle prossime settimane”. “Con una semplice scorciatoia da tastiera (Opzione + Spazio), puoi porre immediatamente una domanda a ChatGPT”, afferma il comunicato stampa di OpenAI. Inoltre il suono…