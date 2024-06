Il principe William partecipa al matrimonio di Hugh Grosvenor dopo che Harry ha rifiutato l’invito

famiglia reale

Il principe William è stato visto arrivare venerdì alla cattedrale di Chester per partecipare al matrimonio del suo amico. foto di Samir Hussein

Il “matrimonio dell’anno” britannico ha avuto volti familiari nonostante il principe Harry abbia rifiutato il suo invito.

Venerdì, il principe William ha partecipato al sontuoso matrimonio del suo amico Hugh Grosvenor nella cattedrale di Chester, nel nord dell’Inghilterra, dove ha prestato servizio come servitore.

Il Principe di Galles (41 anni) appariva elegante, indossando un cappotto nero sopra una camicia bianca brillante, quando entrò rapidamente nella cattedrale senza accogliere la folla radunata all’esterno.

William è stato visto scendere da una Mercedes nera con altri ospiti prima di entrare immediatamente nello storico locale.

Tuttavia, sua moglie, Kate Middleton, e suo padre, re Carlo III, erano assenti all’evento esclusivo mentre lui era sottoposto a cure per il cancro.

Si dice che il matrimonio di Grosvenor, 33 anni, e Olivia Henson sia il matrimonio mondano dell’anno. Grosvenor2023/PA

Venerdì il principe William ha partecipato al matrimonio di Hugh Grosvenor, duca di Westminster, e Olivia Henson. Immagini Getty

Il Duca di Westminster, che ha un patrimonio netto di quasi 13 miliardi di dollari, e la sua attuale sposa, Olivia Henson, hanno invitato più di 400 persone alla festa.

Dopo la tradizionale cerimonia, gli ospiti hanno viaggiato per 15 minuti fino a Eaton Hall, la casa di 11.000 acri della contea di Grosvenor, per il ricevimento.

Orari della domenica Ha descritto l’evento come “il matrimonio reale più non reale dell’anno, poiché i membri delle famiglie aristocratiche più antiche e ricche della Gran Bretagna si dirigono a nord”.

Il Principe di Galles ha fatto da introduzione a questo evento esclusivo. Immagini Getty

Grosvenor è il padrino del figlio maggiore di William. Immagini JC

Il padrino di Grosvenor è il re stesso, che a sua volta è il padrino del figlio di 10 anni di William e Middleton, il principe George, nonché del figlio di 5 anni del principe Harry e Meghan Markle, Archie.

Il 33enne è una delle poche persone che è rimasta amica intima di entrambi i fratelli durante la loro faida in corso.

Kate Middleton non ha raggiunto il marito al matrimonio. Immagini Getty

Sebbene Harry sia stato invitato al suo matrimonio, ci è stato detto che il Duca di Sussex, 39 anni, ha rifiutato l’invito per paura che il suo ricongiungimento con William potesse oscurare il grande giorno.

A dicembre, un insider ha detto a Page Six che Harry ha chiamato personalmente il suo amico per spiegare la situazione e la coppia ha convenuto di comune accordo che sarebbe stato meglio se non fosse venuto.

Grosvenor ha invitato anche il principe Harry; Ma il re in esilio rifiutò il suo invito. Immagini Getty

Harry non voleva rendere le cose “imbarazzanti” tra lui e William, che non hanno un buon rapporto. Immagini Getty

Un insider ci aveva precedentemente detto che il miliardario “comprende perfettamente” la decisione di Harry e della moglie Meghan Markle di non partecipare al matrimonio. Immagini Getty

La fonte ha detto: “Harry in realtà ha ricevuto un biglietto ‘save the date’ qualche mese fa, ma ha chiamato Hugh e ha detto che sarebbe stato molto imbarazzante se lui e Meghan Markle fossero presenti, quindi si è scusato e Hugh ha capito.

A quel tempo, il principe in esilio non era a conoscenza dei problemi di salute della cognata e temeva un ricongiungimento tra lei e sua moglie.

Questo potrebbe essere stato il primo incontro tra Markle e Middleton dal funerale della regina Elisabetta nel settembre 2022.

Nel frattempo, in precedenza ci era stato detto che i fratelli non si parlavano da più di un anno.











