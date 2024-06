Un miliardario voleva salvare il telescopio Hubble, motivo per cui la NASA ha gentilmente rifiutato

Sono passati 34 anni da quando il telescopio spaziale Hubble è stato lanciato nell’ambiente duro e ostile dell’orbita terrestre. Attualmente si trova a circa 320 miglia (515 chilometri) sopra il nostro pianeta ed è esposto alla radiazione solare, a temperature gelide e a temperature gelide. Impatti di micrometeoriti Fornendo immagini straordinarie, modificate da libri di testo Universo per noi.

Trentaquattro anni sotto quel tipo di pressione stavano mettendo a dura prova. All’inizio di questa settimana (4 giugno), la NASA ha annunciato uno di questi progetti Telescopio spaziale Hubble I restanti tre giroscopi – che aiutano gli scienziati a confermare che il rover sta puntando nella giusta direzione – hanno fallito. L’osservatorio passerà ora alla modalità giroscopio singolo, mantenendo l’altro giroscopio ancora funzionante in riserva, quindi c’è un’opzione di backup su cui puoi ricorrere quando sarà il momento. Si prevede che questo piano manterrà in vita Hubble fino alla metà degli anni ’30. Ma cosa succederà dopo? Beh, forse la fine di Hubble. Forse no.

Il fatto è che l’orbita di Hubble sta diminuendo molto lentamente tempo Passa a causa della resistenza atmosferica del nostro pianeta. Inoltre sta invecchiando in generale, e con l’età arriva anche un po’ di stanchezza. Ciò offre due percorsi verso il futuro di Hubble. Da un lato, gli scienziati potrebbero trarre vantaggio dalla discesa costante dell’osservatorio ed eseguire un rientro controllato in cui la maggior parte (ma non tutta) della navicella brucerebbe. L’atmosfera terrestre .

Oppure gli scienziati potrebbero spingere Hubble in un’orbita più alta dove potrebbe rimanere per un periodo di tempo, il che potrebbe consentire di decidere se è possibile una missione di manutenzione più approfondita. Un po’ come ai vecchi tempi . Il che ci porta a Un miliardario con un piano ambizioso .

Nel 2022, Jared Isaacman, che ha finanziato e guidato Ispirazione4 Tutti i civili soprattutto spazio Lancio e non vedo l’ora di fare lo stesso con lui Programma Polaris Annunciata una proposta per salvare Hubble con una missione commerciale in collaborazione con SpaceX. Era collegato a Richiesta della NASA Per consentire alle aziende private di sviluppare idee su come procedere nel percorso di potenziamento di Hubble. L’idea era già stata pensata e discussa a lungo (compreso uno studio di fattibilità durato diversi mesi), ma in breve la NASA alla fine decise di non portarla avanti.

“La nostra posizione ora è che dopo aver esplorato le attuali capacità commerciali, non procederemo con il processo di riavvio”, ha affermato Mark Clampin, direttore della divisione di astrofisica e della direzione delle missioni scientifiche dell’agenzia presso il quartier generale della NASA, durante una conferenza di aggiornamento della missione del 4 giugno. Pubblico sullo stato del telescopio Hubble. “Apprezziamo molto la sua analisi approfondita NASA un gruppo, SpaceX Il Programma Polaris e gli altri nostri potenziali partner. “Ci ha sicuramente dato una visione migliore delle considerazioni per lo sviluppo di future missioni di replay commerciale.”

Recentemente ci sono state molte controversie tra Isaacman, esperti spaziali, giornalisti e persino il pubblico per quanto riguarda in particolare il servizio Hubble. recentemente National Public Radio, Radio Pubblica Ad esempio, un’indagine che ha ottenuto e-mail interne alla NASA attraverso una richiesta del Freedom of Information Act ha suscitato polemiche, rivelando una serie di reazioni dei funzionari della NASA all’idea. E anche lo stesso Isaacman Suggeriscilo Se il piano non funziona, la colpa potrebbe essere della politica, come discusso anche nell’articolo della NPR. Ma durante la recente conferenza di Hubble, abbiamo forse ottenuto alcune delle intuizioni più chiare finora sulla logica dell’agenzia.

Fondamentalmente sembra che i rischi connessi non valgano necessariamente il rischio al momento, dal momento che Hubble sta andando molto bene tecnicamente. “Continuiamo a pensare che abbia un’affidabilità molto elevata”, afferma Patrick Cross, project manager Hubble della NASA. Centro di volo spaziale Goddard Nel Maryland, durante la conferenza. “Possiamo far funzionare con successo Hubble conducendo ricerche scientifiche rivoluzionarie per il resto degli anni 2020 e fino agli anni 2030”.

Per quanto riguarda tali rischi, Clampin ha spiegato i risultati del suddetto studio di fattibilità, inclusa la perdita anticipata della scienza e alcune sfide tecnologiche. È possibile che una missione come questa possa contaminare lo specchio del telescopio, ha detto Clampin. Poiché Hubble è un telescopio ottico UV, anche piccole quantità di sostanze volatili possono raggiungere lo specchio e compromettere la sensibilità dell’osservatorio. “Riteniamo che sia necessario svolgere ulteriore lavoro per determinare se i risultati scientifici a lungo termine supereranno i rischi scientifici a breve termine”, ha affermato Clampin.

Immagine Hubble dello Space Shuttle Atlantis (STS-125) nel maggio 2009. (Credito immagine: NASA)

Vale anche la pena notare, ha spiegato Clampin, che una missione commerciale di manutenzione di Hubble includerà un nuovo rendezvous, una procedura di attracco e separazione, un veicolo spaziale che non ha mai visitato il telescopio prima e una nuova destinazione. Ciò introduce molte variabili e queste idee riflettono effettivamente ciò che indicavano alcune delle e-mail che hanno raggiunto NPR.

“L’ultima volta che siamo andati a Hubble, era sullo Space Shuttle, e questo è successo molto tempo fa”, ha detto Clampin. “E, naturalmente, Hubble è una vecchia navicella spaziale ormai; molte delle persone che sono state pesantemente coinvolte nelle prime missioni di manutenzione si sono ritirate, e c’è molto lavoro che dobbiamo fare per tornare al passo con le modalità con cui farlo.” .”

Ciò significa tuttavia che in futuro non è esclusa una missione di servizio commerciale. Come hanno sottolineato entrambi i relatori, probabilmente è meglio farlo e basta ritardo Una missione del genere è rischiosa finché non è assolutamente necessaria e, poiché Hubble sta andando così bene nel prossimo futuro, non sembra del tutto necessaria.

“C’è una probabilità superiore al 70% che almeno un giroscopio funzioni fino al 2035”, ha detto Cross. “Attualmente disponiamo di quattro strumenti robusti e altamente produttivi e si prevede che l’affidabilità rimarrà molto elevata.

“Quindi non riteniamo che Hubble sia allo stremo”.