Il principe William visita il Progetto senzatetto

Scritto da Sean Coughlan a Londra e Daniela Relph a Sheffield

Corrispondenti reali

19 marzo 2024, 02:09 GMT Aggiornato 12 minuti fa

Commenta la foto, Il principe William è di nuovo a Sheffield un anno dopo aver lanciato il suo progetto Homewards

Martedì il Principe di Galles visita Housing Initiatives a Sheffield per promuovere il suo progetto sui senzatetto.

Avendo mantenuto un profilo basso da Natale, sembrava rilassata e sorridente nelle immagini video di un negozio di una fattoria a Windsor.

Il principe spera che l'attenzione torni su una delle sue questioni personali.

Sarà un sollievo per il principe William tornare ai compiti più difficili del dovere pubblico. Non abbiamo sentito parlare di sua moglie o delle foto di famiglia: questo non era all'ordine del giorno.

Il principe e la principessa hanno avuto un inizio d'anno difficile, poiché Catherine è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale e ha trascorso del tempo in convalescenza. Si prevede che ritornerà alle sue funzioni pubbliche dopo Pasqua.

La sua salute è stata oggetto di teorie cospirative diffuse e spesso selvagge sui social media e di voci da parte degli investigatori di Internet.

Finora abbiamo visto una foto sgranata della principessa in macchina e quella controversa foto della Festa della Mamma, che è stata scattata dalle agenzie fotografiche perché temevano che fosse stata alterata digitalmente. Ciò acuì lo stato d'animo di febbrile incertezza sulla sua salute.

Lunedì sera, The Sun e altri giornali hanno pubblicato una foto della coppia reale che fa shopping vicino alla loro casa di Windsor nel fine settimana, tratta da un video fornito da un membro del pubblico.

Questo video, sebbene non confermato da Kensington Palace, suggerisce qualcosa di più speranzoso e quotidiano rispetto alle affermazioni selvagge e stravaganti fatte sui social media.

Ciò non fermerà le voci, che ora speculeranno se sia effettivamente lei o meno, ma è la prova più chiara che Katherine sembra stare bene durante la sua guarigione.

Kensington Palace non ha negato che la foto ritraesse la coppia. La BBC non ha il diritto di visualizzare queste immagini nelle storie online.

Il Sun afferma che il video è stato catturato da un membro del pubblico e la coppia reale non poteva aspettarsi di entrare nel loro negozio locale senza aspettarsi di essere vista.

Ma parte della riluttanza di Kensington Palace a confermare quella che potrebbe essere una storia positiva è la spinosa questione che solleva sulla privacy.

Ciò potrebbe costituire un difficile precedente per una coppia che vuole proteggere quanto più normale vita familiare possibile, soprattutto dopo che la squadra che circonda il Principe e la Principessa ha ripetutamente chiesto che la loro privacy fosse rispettata durante il recupero di Catherine.

Commenta la foto, L'ultima volta la famiglia è stata fotografata insieme in pubblico a Natale a Sandringham

Sebbene le pubblicazioni americane abbiano pubblicato le fotografie della principessa il mese scorso, la stampa britannica non le ha pubblicate.

La differenza nella presentazione di questa immagine potrebbe essere l'enorme volume di interesse sui social media, con false affermazioni su annunci imminenti e speculazioni selvagge.

È stato molto intenso e c'erano teorie del complotto su teorie del complotto. Tutto questo era coordinato?

Il principe William, Catherine e il loro team di PR sono profondamente consapevoli di questa pressione, mentre cercano di trincerarsi in questa bizzarra tempesta mediatica. Sono reali millenari e non sono isolati da ciò che viene detto.

Questa foto e le speculazioni che l'accompagnano potrebbero gettare un'ombra sul viaggio di William a Sheffield.

Il principe vuole che l’attenzione si concentri su uno dei suoi progetti più importanti, un ambizioso piano quinquennale per affrontare il problema dei senzatetto con sede in sei località in tutto il Regno Unito e lanciato lo scorso anno.

Commenta la foto, Martedì, re Carlo ha tenuto un incontro con i veterani della guerra di Corea a Buckingham Palace

Ciò include Sheffield, dove il principe ha incontrato persone che hanno dovuto affrontare l’insicurezza abitativa e ha sentito parlare di alcuni progetti che affrontano quello che sembra essere un problema crescente.

Ascolta le testimonianze di famiglie che hanno vissuto in prima persona il problema dei senzatetto e dell'insicurezza abitativa, nonché le associazioni di edilizia abitativa e i progetti di base.

L'iniziativa Homewards è il “progetto di punta” del principe William ed egli è personalmente interessato a come si svilupperanno le sue unioni domestiche, dice una fonte reale.

In concomitanza con la visita, la catena Homebase DIY donerà 1.500 “pacchetti iniziali” di mobili, vernici e altri articoli per aiutare le famiglie a trasferirsi in nuove abitazioni.

Ad aiutare a organizzare questi pacchetti sarà l’attivista per l’edilizia abitativa Kwajo Toyenboa, che ha affermato: “Un alloggio sicuro, permanente e protetto è fondamentale per garantire che i senzatetto non diventino parte della storia di una famiglia”.

Fonte immagine, Cameron Smith/PA Media Commenta la foto, Il principe William ha visitato un progetto giovanile a Sheffield come parte del lancio di Homewards nel 2023

È stato anche dimostrato che far sentire le famiglie a proprio agio e “sostenere il loro benessere” riduce i futuri senzatetto.

La visita del principe è sostenuta anche da alcuni proprietari di immobili a Sheffield, dove 33 appartamenti con tre e quattro camere da letto sono stati messi a disposizione “per famiglie sull'orlo o che vivono senza casa”.

L'approccio del progetto Homewards è quello di riunire organizzazioni di base, enti di beneficenza e partner commerciali per formare alleanze locali.

La portata del problema a Sheffield è stata evidenziata dai dati annuali che mostrano che 4.000 persone o famiglie hanno fatto domanda per registrarsi come senzatetto, la cifra più alta rilasciata fino ad oggi dal comune e un aumento di 500 rispetto all'anno precedente.