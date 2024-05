Il prossimo passo nella revisione di Ricerca Google: annunci con panoramica AI

Panoramica della pubblicità nell’intelligenza artificiale. Sono sotto la parte visibile di questo esempio. Google

Google AI Overview rappresenta una trasformazione completa di ciò che è Ricerca Google, passando da un prodotto che effettua ricerche sul Web per mostrare collegamenti pertinenti, a un luogo che raccoglie informazioni sul Web e le mostra direttamente agli utenti. Tuttavia, Google non ha finito di apportare modifiche e il passaggio successivo nella nostra panoramica dell’IA riguarda gli annunci! Siamo tutti molto emozionati.

IL Blog sugli annunci Google e sul commercio Mostra come sarebbe, con gli annunci visualizzati sotto la casella di panoramica dell’IA. Il riquadro della panoramica era un enorme riquadro che riempiva lo schermo e gli annunci lo rendevano più alto, spingendo il resto dei risultati web verso il basso nella pagina. La demo di Google mostra gli annunci nella parte inferiore della casella di panoramica e dovrai scorrere verso il basso per vederli.

Il posizionamento degli annunci di Google verrà sicuramente riposizionato e modificato un milione di volte in futuro, e Google afferma che “nei primi test, abbiamo sentito che le persone trovano utili gli annunci che appaiono sopra e sotto la panoramica generata dall’intelligenza artificiale”. Indipendentemente dal punto di vista unico secondo cui gli annunci sono “utili”, questa è una conferma del consueto posizionamento degli annunci nella parte superiore della pagina.

In questo momento, la funzione Panoramica AI è disponibile a tutti negli Stati Uniti e Google afferma che gli annunci inizieranno ad apparire nella casella di panoramica “presto”. I clienti Google Ads esistenti non devono fare nulla per visualizzare gli annunci nella casella Panoramica; Continua a spendere e Google se ne occuperà.

