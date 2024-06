Il rapper Sean Kingston accetta di tornare in Florida per un caso di frode

Fonte immagine, Immagini Getty

autore, Laura Blasi

Ruolo, Notizie della BBC, Washington

5 ore fa

Il rapper Sean Kingston ha accettato di essere estradato in Florida, dove lui e sua madre sono accusati di aver commesso più di 1 milione di dollari in frode e furto.

Kingston ha firmato i documenti in cui rinuncia al diritto di contestare la sua estradizione davanti a un tribunale della California, ha confermato alla BBC il dipartimento di polizia della contea di San Bernardino.

Non è chiaro quando il signor Kingston tornerà in Florida.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Broward ha accusato Kingston, 34 anni, e sua madre, Janice Turner, 61 anni, di aver rubato gioielli, denaro, un’auto di lusso e altro in un presunto piano per frodare più aziende per oltre 1 milione di dollari, secondo i mandati di arresto.

La polizia della Florida ha fatto irruzione in una casa vicino a Fort Lauderdale dove secondo i documenti del tribunale il cantante – il cui nome legale è Kisan Anderson – viveva a febbraio.

La cantante di origine giamaicana, nota per canzoni come Beautiful Girls, Fire Burning e Eenie Meenie, sarebbe rimasta in una prigione della California meridionale martedì. Lo riferisce l’agenzia di stampa Associated Press. I funzionari dello sceriffo della California hanno detto all’agenzia di stampa che si coordineranno con l’ufficio dello sceriffo della contea di Broward per estradarlo.

In una causa separata, una società ha accusato Kingston di non aver pagato il prezzo intero per un grande televisore e un sistema audio.

L’azienda sostiene che Kingston “ha indotto” l’azienda a installare i prodotti “con il minor acconto possibile” facendo “numerose false dichiarazioni”, incluso il suggerimento che avrebbe creato video promozionali per l’azienda con Justin Bieber. READ La star di YouTube Ben Schneider cammina tra i grattacieli abbandonati di Los Angeles in una scena “spaventosa”: video

Dopo l’installazione, la società sostiene che il signor Kingston non ha effettuato i pagamenti rimanenti e lo denuncia per violazione del contratto e frode.

I rappresentanti del signor Kingston sono stati contattati per un commento.

Prima del suo arresto, il signor Kingston ha condiviso una dichiarazione sul suo account Instagram.

“Sto bene e anche mia madre”, ha detto il cantante in risposta alla notizia dell’arresto di sua madre.

“I miei avvocati stanno gestendo tutto mentre parliamo”, ha aggiunto.