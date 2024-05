Il rilascio dell’aggiornamento Samsung Galaxy S22 One UI 6.1 riprende in Corea

Pochi giorni fa, Samsung ha rilasciato l’aggiornamento One UI 6.1 per Galaxy S21 e S22, insieme ai suoi vecchi dispositivi pieghevoli. Tuttavia, a causa di un grave bug del software, Samsung ha dovuto interrompere il rilascio dell’aggiornamento alla serie Galaxy S22. Tuttavia, l’azienda ha ora ripreso l’aggiornamento.

Il lancio dell’aggiornamento Galaxy S22 One UI 6.1 sta riprendendo

Samsung ce l’ha Ripresa (tramite @tarunvats33) L’aggiornamento One UI 6.1 è stato implementato su Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra in Corea del Sud. L’aggiornamento viene fornito con la versione del firmware S90xNKSU3EXE1 La dimensione del download è di circa 3,2 GB. Ora può essere installato andando su Impostazioni » aggiornamento del sistema E origliare Scarica e installa.

Si tratta di un importante aggiornamento software, quindi assicurati di scaricarlo tramite Wi-Fi. Assicurati inoltre di eseguire il backup dei dati personali dal telefono prima di installare il nuovo aggiornamento. Questo aggiornamento include Circle to Search, traduzione linguistica in tempo reale nelle chiamate e nei messaggi, traduzione linguistica del testo nelle immagini, riepilogo delle pagine Web (Samsung Internet), riepilogo delle note (Samsung Notes), trascrizione vocale (Samsung Voice Recorder) e funzionalità generate dall’intelligenza artificiale. Modifica di immagini, creazione di sfondi basati sull’intelligenza artificiale e altro ancora.

Puoi controllare tutte le funzionalità di One UI 6.1 nel video qui sotto. Tuttavia, la serie Galaxy S22 ha ottenuto alcune funzionalità AI con questo aggiornamento.

Come promesso, Samsung ha ripreso ad aggiornare il Galaxy S22 in Corea del Sud. Ci aspettiamo che l’aggiornamento venga implementato in altri paesi e regioni. Questo aggiornamento non offre la patch di sicurezza di maggio 2024. Continua a controllare la disponibilità dell’aggiornamento sul tuo telefono della serie Galaxy S22 nei prossimi giorni.