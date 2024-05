Il settore cinese dei veicoli elettrici sta conquistando i mercati esteri nonostante il crescente protezionismo occidentale

Il settore cinese dei veicoli elettrici ha iniziato a sfruttare i mercati esteri per ulteriori finanziamenti, con le azioni del produttore di veicoli elettrici Zeekr in rialzo del 34% venerdì nella più grande IPO statunitense per una società cinese dal 2021.

In segno di miglioramento del sentiment degli investitori nei confronti dei titoli legati alla Cina, la società di auto di lusso con sede a Hangzhou, che è stata scorporata dal gruppo cinese privato Geely Group, ha raccolto 441 milioni di dollari a New York dalla vendita di 21 milioni di azioni di deposito americane. Il suo prezzo era nella parte superiore della fascia compresa tra $ 18 e $ 21 e ha chiuso a $ 28,26.

Zeekr ha fatto il suo debutto di fronte alle nuove barriere commerciali che gli Stati Uniti e l’Europa sono pronti a imporre alla tecnologia pulita prodotta in Cina. Martedì si prevede che l’amministrazione Biden aumenterà le tariffe sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi dal 25% al ​​100%. La Commissione Europea sta indagando sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina e si prevede che aumenterà le tariffe nei prossimi mesi.

L’appetito degli investitori per le aziende cinesi del settore cleantech sarà presto nuovamente messo alla prova. Horizon Robotics, il gruppo di progettazione di chip a guida autonoma con sede a Pechino che ha stretto una partnership con Volkswagen nel 2022, e la sua rivale Black Sesame Technologies, hanno presentato IPO alla Borsa di Hong Kong all’inizio di quest’anno. CATL, il più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, sta lentamente procedendo con la vendita delle sue azioni a Hong Kong, con l’obiettivo dichiarato di attirare i propri clienti come stakeholder.

Consigliato

Le prospettive per le case automobilistiche cinesi in Europa e negli Stati Uniti sono altamente incerte. I funzionari di Washington e Bruxelles sono intrappolati tra il bisogno di più tecnologia cinese per raggiungere i loro obiettivi sul cambiamento climatico e il desiderio di prevenirlo per motivi di sicurezza nazionale ed economica.

In Cina, l’industria dei veicoli elettrici è altamente competitiva e continua a mostrare una forte crescita, con vendite in aumento di oltre il 30% nei primi quattro mesi dell’anno. Nella prima metà di aprile, le vendite di veicoli puramente elettrici e ibridi hanno raggiunto per la prima volta più della metà delle vendite di veicoli nuovi in ​​Cina, evidenziando il declino del settore della produzione di veicoli con motore a combustione interna.

La quotazione di Zeekr e l’ondata di IPO cinesi di veicoli elettrici rappresentano anche un cambiamento rispetto a un periodo di tese relazioni USA-Cina e di rigide regole di quotazione transfrontaliere che di fatto hanno congelato il processo di IPO cinese.

Gli analisti affermano che quest’anno le condizioni di mercato sono migliorate per i titoli cinesi d’oltremare. L’indice di riferimento Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato il 24% da quando ha toccato i livelli più bassi di gennaio, mentre l’indice Nasdaq Golden Dragon China, che traccia 69 società cinesi quotate negli Stati Uniti, tra cui le startup di auto elettriche Xpeng e Li Auto, è aumentato. Oltre il 20% rispetto ai minimi di gennaio.

Le fortune delle tre startup di veicoli elettrici sono state contrastanti sin dalla loro quotazione: Li Auto ha visto le sue azioni aumentare del 66%, mentre le azioni di Xpeng e Nio sono scambiate al di sotto dei prezzi IPO.

“Dato il miglioramento del sentiment, l’appetito e la domanda di IPO cinesi nei settori in crescita dovrebbero essere migliori rispetto a prima”, ha affermato Jerry Wu, gestore principale del fondo Polar Capital China Stars Fund. Allo stesso tempo, ha aggiunto, gli investitori cercheranno valutazioni più basse a causa dell’intensificarsi della concorrenza nel mercato automobilistico cinese e del rallentamento della diffusione dei veicoli elettrici in Europa e negli Stati Uniti.

Questo potrebbe essere stato il caso di Zeekr, che ha ritardato la quotazione dopo aver faticato ad attirare interesse da quando ha pubblicato il suo prospetto lo scorso novembre. La sua offerta “non è stata accolta così bene questa volta, per quanto possiamo dire”. [the company’s] “La valutazione è scesa”, ha affermato Wendy Chen, capo analista degli investimenti presso GAM Investments con sede a Hong Kong. “Ora [Zeekr has] Buon tempismo e bella storia.

L’IPO ha valutato la società a circa 5,1 miliardi di dollari, circa il 60% in meno rispetto al valore di 13 miliardi di dollari stimato dalla casa automobilistica quando ha raccolto 750 milioni di dollari l’anno scorso. Gli investitori principali, inclusa l’unità automobilistica di Geely quotata a Hong Kong, rappresentavano i due terzi delle azioni offerte. Ciò ha lasciato meno azioni a disposizione degli investitori sul mercato aperto, portando a uno “squilibrio tra domanda e offerta” e quindi a una “reazione positiva” da parte degli acquirenti, ha affermato un banchiere che ha lavorato all’accordo.

La quotazione di Zeekr è l’ultima IPO che fornisce una misura del successo di Geely nell’entrare nei mercati pubblici mentre si sposta nel costoso business dello sviluppo di veicoli elettrici.

I prezzi delle azioni delle unità Geely Volvo, del marchio di veicoli elettrici Polestar, Lotus Technology ed ECARX sono diminuiti in media del 60% dalla loro quotazione.

Gli analisti hanno messo in dubbio i piani dell’azienda di finanziare l’attività attraverso i mercati pubblici a valutazioni così basse, quando nei prossimi anni dovrà affrontare significative richieste di investimenti per veicoli elettrici, sistemi di guida autonoma e software.

Geely ha rifiutato di commentare.

Reporting aggiuntivo di Andy Lin a Hong Kong