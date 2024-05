Il tornado danneggia la struttura FedEx e il parco di case mobili nel Michigan occidentale

Qual è il posto più sicuro della tua casa durante un uragano? Don Henry ha alcuni suggerimenti che puoi seguire per preparare la tua famiglia a un uragano. Volpe – 4 Notizie

Forti temporali attraversano il Michigan meridionale producendo numerosi tornado che causano danni significativi.

Nel Michigan occidentale, diversi tornado si sono abbattuti nella contea di Kalamazoo vicino a Portage e nella contea di Calhoun.

Nel Michigan sudorientale, è attivo un allarme tornado per le contee di Lenawee, Monroe e Washtenaw, nonché avvisi di forti temporali per la contea di Livingston sudorientale e la contea di Oakland meridionale, inclusi grandine e forti venti.

Segui di seguito per gli aggiornamenti meteo in tempo reale.

Radar meteorologico del Michigan: Visualizza le condizioni attuali

Diversi feriti sono stati segnalati nel parco di case mobili colpito dal tornado

Di Una dozzina di residenti della comunità di case mobili Pavilion Estates a Pavilion Township, fuori Portage, sono rimasti feriti durante i temporali di martedì. Almeno una donna è rimasta intrappolata nella sua casa, che secondo i vicini è stata distrutta. Nick Ormold, direttore della pubblica sicurezza della città di Portage, ha detto che le squadre di emergenza lavoreranno fino a martedì notte per ottenere un resoconto completo dei residenti e assicurarsi che nessuno sia intrappolato all’interno.

7 strutture sono state distrutte nella contea di Branch

Un tornado in movimento dalla contea di St. Joseph ha distrutto sette strutture nella municipalità di Sherwood, per lo più case, ha detto il responsabile delle emergenze della contea di Branch Tim Miner, senza morti o feriti gravi.

Portage non ha riportato ferite gravi

Le autorità cittadine affermano che non ci sono stati feriti gravi in ​​seguito al tornado di martedì notte che ha distrutto diversi edifici residenziali e commerciali a Portage, nel Michigan.

In un comunicato stampa delle 22:00, i funzionari di Portage hanno esortato i residenti a continuare a rifugiarsi sul posto e a rimanere fuori dalle strade per consentire l’accesso ai primi soccorritori.

Whitmer ha dichiarato lo stato di emergenza

Il governatore del Michigan Gretchen Whitmer ha dichiarato lo stato di emergenza per diverse contee nel sud-ovest del Michigan in seguito alla tempesta. Secondo un comunicato dell’ufficio del governatore, sono incluse le contee di Kalamazoo, St. Joseph, Branch e Cass.

“Il mio cuore va a tutti coloro che nel sud-ovest del Michigan sono stati colpiti dal maltempo stasera”, ha affermato il governatore Whitmer. “Gli equipaggi di emergenza statali e locali sono sul campo e lavorano insieme per aiutare gli abitanti del Michigan. Ho dichiarato lo stato di emergenza e attivato il nostro Centro operativo statale per le operazioni di emergenza per garantire che le risorse vengano inviate nell’area. Continueremo a monitorare la situazione e a coordinare gli sforzi dall’oggi al domani Tutti stanno lavorando duramente per mantenere al sicuro i Michigander. Voglio anche ringraziare coloro che hanno risposto e supereremo tutto questo insieme.

Un secondo tornado è stato confermato a Portage, a ovest di Battle Creek

Un’ora dopo che un grande tornado ha distrutto Portage, il Servizio meteorologico nazionale di Grand Rapids, a sud di Kalamazoo, ha segnalato che un secondo tornado è atterrato vicino a Portage intorno alle 19:20.

Alle 19:43, un tornado separato è stato confermato dal Servizio meteorologico nazionale a ovest di Battle Creek vicino a Galesburg, in movimento verso nord-est a 40 mph. Un avviso di forte temporale, inclusa grandine di un quarto e venti a 60 mph, è in vigore per alcune parti della contea di Calhoun fino alle 21:00.

La struttura FedEx è crollata; Molti edifici sono stati danneggiati dopo il tornado di Portage

Dopo il primo tornado a Portage, diversi edifici sono stati danneggiati in modo significativo, inclusa la struttura FedEx.

Anche il Jude’s Barber Shop a Portage in Centre Road ha riportato danni al suo edificio in Plaza: “Il tornado ha colpito il nostro barbiere a Portage in Centre Road. Fortunatamente, tutti sono al sicuro”.

Le riprese del drone riprese a Portage mostrano l’entità del danno causato dal tornado.

Il sindaco di Portage, Particia Randall, della WBND-TV (South Bend, Indiana) ha dichiarato: “Due tornado hanno colpito Portage questa sera causando ingenti danni a proprietà residenziali e commerciali. … Al momento non sono stati segnalati feriti o vittime”.

All’1:10 di mercoledì, oltre 25.000 clienti di Consumer Energy e 2.700 clienti di Midwest Energy & Communications erano senza elettricità.

La contea di St. Joseph conferma il danno

Lo conferma il sottoseriffo della contea di St. Joseph, Jason Bingaman Sono stati segnalati danni in molte aree del Michigan sudoccidentale Martedì sera.

“In questo momento ci stiamo concentrando sulle operazioni di salvataggio utilizzando tutte le risorse disponibili, e poi inizieremo le valutazioni preliminari dei danni”, ha detto Bingaman.

Questa è una storia in crescita.