Il tuo oroscopo di sabato 13 aprile 2024

Allerta Luna

Evita di fare acquisti o di prendere decisioni importanti dalle 9:30 alle 13:00, ora di Chicago. Successivamente, la Luna si sposta dai Gemelli al Cancro.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Inizialmente oggi potresti provare forti sentimenti di simpatia verso un amico, un fratello o un vicino. In alternativa, questi stessi sentimenti possono manifestarsi come confusione ed esitazione. Non c’è bisogno di preoccuparsi perché una volta terminata l’allerta lunare, concentrati su casa e famiglia.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Attenzione all'inizio della giornata, soprattutto stamattina, agli acquisti o alle spese a causa dell'allerta lunare. Una volta terminato, la tua giornata accelererà e sarai impegnato con compiti, discussioni e imparando cose nuove.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Potresti avere uno stato d'animo nebbioso questa mattina o passare molto tempo a sognare ad occhi aperti o perderti in un mondo fantastico. Questo è chiaramente un buon momento per prendere decisioni importanti, soprattutto per spendere soldi. Una volta terminata l'allerta lunare, presta attenzione al tuo flusso di cassa e ai tuoi beni.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Sii gentile con l’inizio di questo giorno fino alla fine dell’avvertimento della luna. Non prendere le cose troppo sul serio. Vai con il vento. Al termine dell'allerta lunare, la luna si sposterà nel tuo segno, il che ti darà un vantaggio rispetto a tutti gli altri segni. Approfitta di questo!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Potresti essere preoccupato per un amico o un gruppo e volerlo aiutare in qualche modo. Tuttavia, poiché stamattina c'è un'allerta lunare, conserva i tuoi soldi e rimanda le decisioni importanti. Una volta terminato, avrai le idee più chiare su cosa fare.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le persone potrebbero essere confuse su di te stamattina. O forse sarai confuso nel trattare con genitori e figure autoritarie? Aspetta che finisca l'allerta lunare prima di decidere cosa farai oggi. In quel momento, una conversazione con un amico potrebbe essere significativa per te.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

I sentimenti di fuga saranno forti questa mattina. Potresti essere attratto da temi metafisici o mistici o da fenomeni soprannaturali. (Sempre fantastico.) Una volta terminata l'allerta lunare, tieni presente che la tua visibilità è alta e le persone ti notano più del solito.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dall'inizio della giornata fino a mezzogiorno, oggi in una delle vostre case di denaro suonerà l'allarme lunare. Quindi spendi soldi solo per cibo e gas. Rimandare decisioni importanti su eredità, proprietà comune, tasse e debiti. essere intelligente.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le conversazioni con partner e amici intimi potrebbero creare confusione questa mattina. Potresti fare supposizioni su qualcuno o loro potrebbero fare false supposizioni su di te. Presta un po' di attenzione a questo. Attendi fino al termine dell'allerta lunare per iniziare a funzionare.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Dopo la fine dell'allerta lunare oggi, la luna si sposterà in direzione opposta al vostro segno, il che significa che dovrete scendere a compromessi ed essere pronti ad andare più della metà strada quando avete a che fare con gli altri, in particolare con i partner e gli amici intimi. E' proprio quello che è. Nessun grosso problema.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Questa mattina è un momento meraviglioso e creativo per te! Sarà facile pensare fuori dagli schemi durante un'allerta lunare perché la tua immaginazione sarà libera. Più tardi nel corso della giornata, farai di più nella pratica.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Questa mattina è il momento perfetto per allontanarsi dalla vista e passeggiare per casa in modo rilassato. Non fare acquisti durante l'allerta lunare. Ironicamente, dopo che l'allerta lunare sarà passata, ti divertirai a socializzare con gli altri e a divertirti!

Se il tuo compleanno è oggi

L'attrice Kelli Giddish (1980) condivide il tuo compleanno. Sei intelligente e hai ottime idee. Sei un lavoratore instancabile, un armeggiatore e un risolutore di problemi. Questo è un anno di apprendimento ed educazione. Potresti rinnovare le tue convinzioni spirituali o religiose. Esplora filosofie che ti danno un'idea migliore di come affrontare il significato della tua vita.