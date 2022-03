Il vicepresidente venezuelano incontra il “buon amico” russo Lavrov

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Ha detto in un messaggio su Twitter che il vicepresidente venezuelano Delcy Rodriguez e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si sono incontrati giovedì per rivedere l’alleanza strategica tra i loro paesi e discutere della “complessa” situazione internazionale.

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha espresso sostegno al presidente russo Vladimir Putin da quando Mosca ha lanciato l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio.

L’incontro tra Rodriguez e Lavrov è avvenuto cinque giorni dopo che i funzionari statunitensi hanno incontrato Maduro e hanno suggerito a Caracas di cedere parte delle sue esportazioni di petrolio agli Stati Uniti come parte di un accordo per allentare le sanzioni contro il membro dell’OPEC.

Invasione russa: 549 persone uccise, secondo le Nazioni Unite

Abbiamo avuto un incontro con il nostro caro amico Sergey Lavrov. Abbiamo rivisto le nostre relazioni strategiche bilaterali e il complesso scenario internazionale”.

“Il Venezuela ha riaffermato il principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati come mezzo per mantenere un equilibrio per la pace”, ha aggiunto, senza entrare nei dettagli.

In precedenza, Sergey Malik Bagdasarov, Russia Ambasciatore In Venezuela, ha scritto in un messaggio su Twitter che l’incontro si è svolto ad Antalya, in Turchia, e ha pubblicato una foto di Rodriguez e Lavrov che camminano mano nella mano.

Non ha menzionato i dettagli dell’incontro, come ha affermato il ministro degli Esteri venezuelano Felice Placencia Ha partecipato anche.

Basaki: “Abbiamo praticamente schiacciato l’economia russa”

Il Ministero delle Comunicazioni e dell’Informazione venezuelano non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

Maduro Ha accusato la NATO e gli Stati Uniti di aver causato una crisi in Ucraina, sostenendo di aver violato gli accordi di Minsk volti a porre fine al conflitto iniziato nel 2014 tra i separatisti filo-russi nell’Ucraina orientale e il governo di Kiev.

Placencia parteciperà a un forum sulla diplomazia nella città turca da venerdì a domenica, secondo un messaggio pubblicato sull’account Twitter del ministero degli Esteri venezuelano.