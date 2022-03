Lo stock di Rivian è in calo. EV Maker è venuto a corto ovunque.

Dimensione del testo





Segnalato Risultati del quarto trimestre Giovedì pomeriggio. Vendite e downline La strada ha mancato le aspettative.

Non è un grosso problema come la guida, è anche facile. Il titolo Rivian (Ticker: RIVN) è sceso in post-negoziazione.

Rivian ha riportato una perdita di $ 4,83 per azione su $ 54 milioni di vendite. Wall Street prevede una perdita di circa $ 2 per azione su $ 64 milioni di vendite.

Le vendite e le entrate, tuttavia, non sono così importanti ora. Rivian iniziò a inviare veicoli. Investitori e analisti sono sempre più interessati ad aumentare la produzione nello stabilimento dell’azienda in Illinois.

L’azienda ha consegnato 920 veicoli nel quarto trimestre. Rivian ha registrato circa 83.000 prenotazioni a partire da martedì, rispetto alle 71.000 di dicembre.

Rivian prevede di spedire circa 25.000 veicoli all’anno, rispetto al piano di Wall Street per 40.000 veicoli.

Il calo della produzione si sta muovendo più lentamente del previsto. Rivian ha prodotto 2.425 veicoli, rispetto ai 1.410 del 2022, a partire da martedì. Analista Mizuho Vijay Rakesh Prevede circa 4.000 consegne di unità nel primo trimestre. Quella previsione ora sembra un’estensione.

La gestione ha adattato una curva lenta nelle questioni della catena di approvvigionamento. “Dobbiamo andare a parlare e spingere forte [suppliers] Per garantire che vadano veloci come il resto della nostra linea di prodotti, ha affermato il CEO RJ Skaring durante la teleconferenza dell’azienda. “Ma alla fine la nostra capacità di aumentare quest’anno continuerà con le rampe dei fornitori”.

Il titolo Rivian è in calo di quasi il 13% nel post-trading. Le azioni sono scese di circa il 6,4% negli scambi regolari. Il



S&P 500

e



Media industriale del Dow Jones

Hanno chiuso rispettivamente dello 0,4% e dello 0,3% in meno.

Questo è un giorno difficile per molti produttori di veicoli elettrici.







Tesla



(TSLA) le azioni sono scese di circa il 2,4%.







NIO



(NIO) Ricevute di deposito statunitensi Finito Quasi il 12%. Il prezzo del petrolio è sceso di circa il 14% negli ultimi due giorni, forse allentando i timori che i prezzi della benzina possano continuare la loro marcia. Rispetto ai veicoli tradizionali, i prezzi del gas più elevati rendono i veicoli elettrici più attraenti ai margini.

Gli investitori dovrebbero essere preparati alla volatilità delle azioni venerdì. Mercati delle Opzioni Dopo gli utili delle azioni Rivian, si sposterà di circa il 18%.

Tali mosse possono far ribollire lo stomaco per gli investitori, ma l’aspettativa di volatilità dopo la revisione del rapporto sugli utili probabilmente non sorprende. Giovedì, in 11 delle ultime 13 sessioni di negoziazione, il titolo Rivan si è mosso di circa il 4%.

Inoltre, alla chiusura delle contrattazioni di giovedì, il titolo Rivian è sceso di quasi il 60% a un minimo storico del 77%. Circa $ 180 per azione. L’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse e la guerra russo-ucraina hanno smorzato il desiderio di alcuni investitori di detenere titoli di alto valore ad alta crescita.

Rivian si qualifica come uno di loro. Il titolo è stato scambiato a circa 12 volte il valore stimato nel 2022.

Rivian merita qualche colpa per i recenti ribassi delle azioni. All’inizio di marzo, il titolo è sceso del 13,5% dopo che la società ci ha provato Per aumentare i prezzi Per i suoi veicoli per le prenotazioni esistenti. Azienda Sottosopra È il risultato uno o due giorni dopo.

La direzione ha affermato nella teleconferenza sulle entrate che la società aveva cancellato le prenotazioni dopo la variazione dei prezzi. Ma dopo che gli aumenti dei prezzi sulle prenotazioni esistenti sono stati ritirati, “abbiamo ricevuto enormi richieste di ripristino e più della metà dei nostri clienti ha richiesto una reinstallazione”, ha affermato Scaring.

Nel complesso, questo sembra un trimestre difficile per un’azienda che sta vivendo alcuni problemi di crescita iniziale.

Modifiche e amplificazioni:

Le azioni Rivian sono scambiate a 12 volte il valore nominale. Una versione precedente di questo articolo affermava di aver scambiato 12 volte le entrate stimate.

Scrivi ad Al Root all’indirizzo allen.root@dowjones.com