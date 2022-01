Novak Djokovic si è allenato venerdì a Melbourne Park prima che il suo visto fosse revocato per la seconda volta. (Daniel Pocket / Getty Images)

Il visto australiano di Novak Djokovic è stato revocato per la seconda volta oggi, mettendo nuovamente in dubbio la sua partecipazione agli Australian Open e provocando un’altra battaglia legale.

Secondo gli esperti legali, ecco cosa significa e cosa succede dopo.

Djokovic può fare nuovamente ricorso? Sì, la star del tennis può chiedere un ordine restrittivo temporaneo da un giudice, ha affermato Justin Quill, partner di uno studio legale australiano a Melbourne. In quel tempo supplementare, può rimanere nel Paese e presentare ricorso contro la decisione.

Ma “non puoi fare appello perché vuoi fare appello”, ha aggiunto Quill – Djokovic deve mostrare al giudice motivi ragionevoli per opporsi alla decisione.

Djokovic può giocare nelle partite durante i procedimenti legali? Non è ancora chiaro: lunedì inizieranno gli Australian Open, con Djokovic pareggiato nella partita del primo turno contro il compagno serbo Miomir Kekmanovic, che ora sembra discutibile.

Quali sono le possibilità per Djokovic? Maria Jockel, avvocato per l’immigrazione di BDO Australia, ha affermato che gli avvocati della CNN Djokovic hanno ora 28 giorni per rappresentare il ministro dell’immigrazione, dopodiché può scegliere di revocare il visto.

A quel punto, Djokovic potrebbe essere rinviato in custodia cautelare fino a quando il ministro non gli concederà il permesso Visto ponteJoel ha detto che gli potrebbe essere permesso di giocare agli Open mentre aspetta il risultato o prende accordi per lasciare l’Australia.

Gli avvocati di Djokovic potrebbero anche andare in tribunale, ma dovranno affrontare una dura battaglia legale, soprattutto da quando ha ammesso che informazioni false erano incluse nel suo avviso di viaggio all’inizio di questa settimana, ha detto Jokel.

La proclamazione affermava che non aveva viaggiato 14 giorni prima di arrivare a Melbourne, ma le fotografie scattate in quel periodo sembrano mostrarlo sia in Spagna che in Serbia.

In una dichiarazione di mercoledì, Djokovic ha affermato che si tratta di un “errore umano”.