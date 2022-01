Jimmy Caropolo non ottiene rispetto, ma continua a dare a 49 giocatori

Ma i 49 giocatori sono nella partita del campionato NFC per la seconda volta in tre anni e non vogliono che il caldo prenda il sopravvento sui loro quarterback.

“Non puoi dire abbastanza di quella persona”, ha detto Kittle. “Le persone stanno cercando di tirarlo giù. Sta cercando di fornire tutto ciò che fa”.

Caropolo, 30 anni, ha affermato che è importante ignorare completamente i social media.

“Se ti perdi e inizi a credere in alcuni di loro, ti condurrà sulla strada sbagliata”, ha detto. “Finché queste persone in questo spogliatoio hanno fiducia in me e si fidano di me, sono molto preoccupato”.

Che Caropolo vi faccia riferimento o meno è un commento interessante. La maggior parte dei giocatori nello spogliatoio dei 49ers sembra essere dietro a Caropolo.

I suoi capi al piano di sopra nel sistema dei 49ers semplicemente non devono essere dietro di lui.

Caropolo ha portato 49 giocatori un passo avanti verso un’altra apparizione al Super Bowl, nonostante la sua squadra abbia fatto del suo meglio per sostituirlo. Lo scorso marzo, i 49ers hanno scambiato le scelte del primo round nel 2022 e nel 2023. Ottieni 3 pix e usalo sulla lancia del vassoio Quarterback. Il messaggio per Karopolo non può essere chiaro – Lance è il futuro, tu no.

È comprensibile che 49 persone vagassero. Dall’arrivo di Carpolo a San Francisco in occasione della scadenza dell’accordo commerciale 2017 con i Patriots, i Knights sono stati ottimi con Carpolo in formazione, ma anche lui ha sofferto molto.

49 giocatori sono stati scambiati per prendere Trey Lance (a sinistra), ma non è stato in grado di far uscire Jimmy Carpolo dalla formazione titolare. Esdra Scià / Getty

Hanno raggiunto il Super Bowl nel 2019, ma a causa di vari infortuni Caropolo ha saltato un totale di 23 partenze nel 2018 e nel 2020 e ha perso 49 giocatori in entrambe le stagioni. Quindi scambia con Lance con il piano di Caropolo di mantenere il sedile caldo per un anno.

Ma Caropolo ha risposto alla sfida in questa stagione. Ha iniziato 15 delle 17 partite della stagione regolare e ha giocato altre due partite nei playoff, giocando con infortuni al piede e al pollice. Carpolo finì nono nella NFL con un punteggio di passaggio di (98,7), sesto in percentuale di completamento (68,3) e secondo in yard (8,6) per tentativo.

E, come ha fatto per tutta la vita, tutto ciò che ha fatto è avere successo. Caropolo è 11-6 nella postseason in questa stagione, e ora è 37-15 (4-1 postseason) nella sua carriera. La sua percentuale di successo in carriera di .712 è la quinta più alta nella storia della NFL, dietro Patrick Mahomes, Tom Brady, Roger Stopbach e Lamar Jackson.

I 49 giocatori hanno iniziato la stagione 3-5, ma domenica sono entrati in partita 9-2 contro i Rams.

“Ha fatto un lavoro incredibile. La gente non gli ha dato abbastanza valore”, ha detto l’allenatore dei 49ers Kyle Shanahan. “Sì, vinciamo come squadra. Non preoccuparti delle cose.

Shanahan ha notato che la presenza di Caropolo Lance non ha rovinato il suo umore o la sua performance.

“Non cambierà mai e penso che le persone lo rispettino molto”, ha detto Shanahan. “Poi il modo in cui scende in campo e combatte, tutti sanno quanto sia duro, tutti sanno quanto può competere con la palla e i nostri ragazzi sanno che sa tirare bene.

Caropolo è diventato uno dei quarterback della NFL più polarizzati ed è stato al centro del dibattito sul fatto che le vittorie siano una statistica del quarterback.

Fa uno o due lanci a partita e vuole strapparti i capelli. Contro i Packers la scorsa settimana, Caropolo ha lanciato diversi passaggi pericolosi che non sono stati interrotti dall’intervento divino ed è tornato per i touchdown. E i 49ers hanno sempre avuto un gioco di corsa forte che richiede un po’ di pressione sul quarterback. Carpolo è arrivato 25° in questa stagione con 29,4 tentativi di passaggio a partita.

Tuttavia, non dovrebbe essere un caso che 49 giocatori abbiano la possibilità di venire al Super Bowl ogni volta che Caropolo fa una stagione sana. Nel 2019, i 49ers sono andati 13-3, classificandosi al primo posto nella NFC e con 10 punti di vantaggio sul Super Bowl nel quarto trimestre. In questa stagione, Carpolo ha rivendicato 49 giocatori nella partita del campionato NFC e, se vincesse sui Rams, Carrolllo potrebbe unirsi a artisti del calibro di Joe Montana come l’unico quarterback dei 49ers a raggiungere più Super Bowls.

Jimmy Caropolo è a una vittoria dal portare 49 giocatori al loro secondo Super Bowl in tre anni. Stacey Revere/Getty

“È più un quarterback dei quarterback con cui sono stato in giro”, ha detto il coordinatore dell’attacco dei 49ers Mike McDonnell. “So che era un linebacker quando ha iniziato a giocare a calcio. E il giorno dello sport, c’è un fuoco su di lui, perché è più sicuro di sé e si aspetta di più da se stesso, i ragazzi lo alimentano, è naturale.

Le cifre originali di Caropolo erano coerenti in questa stagione, ma lo sguardo profondo lo rende molto impressionante. Con una percentuale di completamento di 74,7, sette touchdown, un singolo intercetto e un punteggio passante di 128,7, ha eccelso contro il Blitz in questa stagione.

Caropolo ha vinto un numero impressionante di grandi opere teatrali. Finì di 25 yard con il 7,5% dei suoi tentativi di passaggio, terzo solo a Russell Wilson (9%) e Joe Burrow (7,7%) nella NFL.

E Caropolo ha impressionato i suoi compagni di squadra per come ha gestito le critiche esterne e le liti interne create dalla decisione di Lance. Il successo dei Knights in questa stagione darà loro una decisione difficile in bassa stagione se andare a Lance o mantenere Caropolo in un’altra stagione.

“È incredibile”, ha detto Kitty di Caropolo. “Quando sei il quarterback titolare dei San Francisco 49ers, attirerai l’attenzione su di te. Inoltre, ci sono molte persone che cercano sempre di tirarti fuori da quei riflettori. Apprezza.

La mancanza di rispetto per Caropolo fuori dagli spogliatoi – e dai suoi capi – tira molto fuori dai compagni.

“Molte persone gli danno merda per qualsiasi cosa, ma è cool e raccolto come un quarterback come lo sono sempre stato”, ha detto il difensore dei 49ers Nick Posa. “È un ragazzo perfetto per portarci dove dobbiamo andare”.

Puoi accedere a Ben Wall all’indirizzo ben.volin@globe.com.