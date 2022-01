Aggiornamenti in tempo reale sulla tempesta invernale: il Massachusetts orientale sarà duramente colpito, afferma l’esperto

Il sindaco Eric Adams e il governatore. Kathy Hochul ha partecipato al funerale dell’agente di polizia Jason Rivera al St. La Cattedrale di San Patrizio venerdì mattina. Credito… Justin Lane / EPA, tramite Shutterstock

New York City si stava preparando a forti venti e fino a un piede di neve che avrebbe potuto creare condizioni pericolose tra la fine di venerdì e il sabato. E il nuovo sindaco della città, Eric Adams, si è detto pronto per la sfida.

Sig. Adams ha donato un cappello e un parka del Dipartimento di Sanità per una conferenza stampa del venerdì pomeriggio in cui ha avvertito i conducenti di stare fuori dalle strade. Mentre i camion erano pronti, ha detto che i siti di test Covid e vaccini della città sarebbero stati chiusi sabato e che i pasti all’aperto sarebbero stati sospesi. Ma ha subito aggiunto che i ristoranti potrebbero rimanere aperti per cenare al coperto.

“Uno dei modi migliori per navigare sulla neve è entrare e spendere dei soldi per i nostri ristoranti”, ha detto il Sig. disse Adams.

Christina Farrell, il commissario ad interim dell’Ufficio per la gestione delle emergenze della città, ha incoraggiato i residenti a segnalare rapidamente eventuali alberi abbattuti o interruzioni di riscaldamento e acqua calda e a iscriversi al programma cittadino Avvisare il servizio di messaggi di testo di New York per gli aggiornamenti relativi al meteo. Ha notato che le temperature avrebbero dovuto scendere bruscamente, con brividi di vento vicini allo zero sabato notte.

Gov. Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza nella parte meridionale dello stato, compresa New York City, a partire dalle 20:00 di venerdì.

Long Island avrebbe dovuto ricevere più neve della città, con accumuli possibili da 10 a 16 pollici, ed è stato emesso un avviso di bufera di neve per la contea di Suffolk. La Long Island Rail Road ha dichiarato che sabato sospenderà il servizio su tutte le filiali. In una dichiarazione, la sig. Hochul ha avvertito che i venti potrebbero superare gli 50 miglia orarie e ha esortato i newyorkesi a evitare viaggi non essenziali.

Il dipartimento dei trasporti statale ha avvertito gli automobilisti di non superare i 45 miglia orarie sulla Long Island Expressway e sulle strade panoramiche statali di Long Island durante la tempesta. I carri attrezzi sono stati posizionati a Syosset, Riverhead, Medford, Hampton Bays, Central Islip, Melville e North Merrick per aiutare a eliminare gli incidenti sulle autostrade statali.

Alla conferenza stampa della città, il commissario per l’igiene Edward Grayson ha affermato che più di 700 spargisale erano già scesi in strada entro venerdì pomeriggio e circa 1.800 sarebbero stati dispiegati complessivamente. La neve fine e farinosa e i venti forti potrebbero creare “condizioni di bianco” durante la tempesta, in particolare durante la notte, ha avvertito.

Sig. Grayson ha detto che il suo dipartimento aveva applicato un “pretrattamento con salamoia liquida” a più di 700 miglia di strade cittadine prima che iniziasse a cadere la prima neve e aveva molto sale a portata di mano.

“Ogni isolato di New York City è su una rotta e intendiamo completare tutte le rotte”, ha affermato. La forza lavoro del dipartimento era in “personale obbligatorio” con meno del 10% dei dipendenti fuori, un tasso di assenze inferiore rispetto a prima nella pandemia, ha affermato.

Sig. Adams ha detto che voleva “essere visibile” e avrebbe visitato aree della città come Brownsville, East New York e Staten Island per monitorare la tempesta.

“I generali non guidano le loro truppe dalle retrovie”, ha detto.