La Corea del Nord ha lanciato un missile in mare al largo della costa orientale

La Corea del Nord ha lanciato proiettili in mare al largo della sua costa orientale. Della Corea del Sud Dopo alcuni giorni tumultuosi di test sui missili balistici, hanno affermato domenica i leader della coalizione.

Se confermato, lo sarà Della Corea del Nord Settimo Wally Rocket dell’anno come leader Kim Jong Un Ha detto che voleva rafforzare l’esercito con raffinatezza Tecnologia In un momento in cui i colloqui con la Corea del Sud e gli Stati Uniti erano in stallo.

La Corea del Nord ha lanciato due missili nel Mare Orientale, afferma la Corea del Sud

La guardia costiera giapponese ha dichiarato domenica in una dichiarazione che la Corea del Nord aveva aperto il fuoco. Missile.

La Corea del Nord sta valutando la possibilità di “riavviare” i test sugli armamenti, ritirando le concessioni dopo le sanzioni statunitensi

La Corea del Nord venerdì ha confermato il lancio di quattro missili la scorsa settimana, inclusi due missili da crociera a lungo raggio.