Justin Fields torna alla normalità con gli Steelers, rispecchiando i cambiamenti dei Bears

Quando Justin Campi È arrivato per la prima volta a Chicago nel 2021 ed era abituato a mettere il piede destro in avanti nella formazione del fucile e a riportarlo indietro quando riceveva la palla per prepararsi al tiro.

Nel secondo anno, Luke Getsy e Orso Insegnagli a mettere il piede sinistro in avanti. Questo era simile a come Aaron Rodgers operava in tasca a Green Bay, facilitando i running back.

Ma nelle OTA degli Steelers di questa stagione, Fields è chiaramente tornato al suo vecchio stile, annullando le palle perse dei Bears.

La scorsa stagione, i Bears hanno detto di aver aperto la porta a Fields per tornare al suo apice. Ha scelto di non farlo, attenendosi al modo in cui Getsy and the Bears lo ha aiutato a cambiare. Ora è tornato al suo stile di tiro originale.

Questo è tutto uno sforzo da parte di Fields per tornare in posizione. Con gli Steelers, inizierà come riserva della squadra dietro Russell Wilson, che la squadra ha ingaggiato insieme a Fields in questa offseason.

Fields è a conoscenza della situazione. Ma non ci andrà Panchina senza combattere Questa è fuori stagione.

“Sicuramente non ho la mentalità di stare fermo tutto l’anno”, ha detto Fields. “Verrò ogni giorno per dare il massimo.”

