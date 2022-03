Kamala Harris si dirige in Polonia nel mezzo di uno scontro per aerei da combattimento – US Politics LIVE | Notizie dagli Stati Uniti

scontro tra Polonia Un aereo statunitense MiG-29 rivela tensioni nell’escalation della guerra.

Questo è il titolo del quotidiano Guardian a riguardo pezzo di analisi Dal nostro editore diplomatico Patrizio Wintourindicandolo polemica pubblica La maggior parte degli aerei da combattimento richiesti dall’Ucraina è una battuta d’arresto per l’unità NATO.

Il risultato finale di questo piccolo disastro è quello Russia mantiene la superiorità aerea.



MiG-29 dell’aeronautica polacca. Fotografia: Casper Pemble/Reuters



Patrick scrive: La disputa tra Polonia e Stati Uniti sul possibile utilizzo dei vecchi MiG-29 per colpire le forze russe in casa. Ucraina È uno dei pochi fallimenti diplomatici dell’Occidente nell’ultimo mese. Solleva anche interrogativi sulla misura in cui i paesi europei sono pronti a intensificare militarmente prima di pensare che toccheranno un pericoloso filo d’inciampo russo.

Gli Stati Uniti e l’Europa hanno lavorato duramente per mantenere le loro divergenze su sanzioni ed embarghi petroliferi al minimo generale e hanno cercato di conciliare i reciproci interessi nazionali. Quindi è stata una situazione straordinaria martedì Quando il Pentagono ha descritto per la prima volta un’offerta polacca di inviare aerei alla base aerea statunitense di Ramstein come “indifendibile”, il vice segretario di Stato americano ha detto che gli Stati Uniti non erano stati consultati in merito al piano.

Parte del problema era che la proposta polacca era leggermente diversa ma cruciale rispetto a uno schema precedentemente discusso in privato. Sullo sfondo di forti tensioni diplomatiche, lo spettacolo conta.

contenuto, Polonia Ha detto che avrebbe collaborato al rafforzamento dell’aviazione ucraina fintanto che questo sarebbe stato visto a Mosca come uno schema degli Stati Uniti, della NATO o dell’UE ma non uno schema polacco.

Nell’iterazione originale prevista dagli Stati Uniti, la proposta era un accordo a tre in cui la Polonia avrebbe consegnato MiG ai piloti ucraini per tornare a casa, e gli Stati Uniti avrebbero quindi fornito alcuni velivoli sostitutivi. Uno degli entusiasti del piano, Boris Johnson, ha descritto il piano come “affitto di un MiG”.

Si potrebbe dire che questa proposta non era qualitativamente diversa da Nato I membri forniscono all’Ucraina missili anticarro Javelin. In cambio, la Polonia alla fine riempirà il vuoto nella sua forza aerea con 28 F-16 forniti dagli Stati Uniti.

Ma sotto la pressione speciale degli Stati Uniti, la Polonia ha ritenuto che il piano avesse esposto indebitamente i suoi cittadini all’ira di Putin.

Quindi, invece, nel gioco del pacchetto diplomatico pass, la Polonia ha modificato le proposte in modo che gli aerei sarebbero stati inviati gratuitamente alla base aerea statunitense di Ramstein, in Germania, piuttosto che essere volati dalla Polonia verso Ucraina. Questa mossa porterebbe letteralmente la Polonia fuori dalla linea di tiro della Russia poiché il piano potrebbe essere chiamato il piano degli Stati Uniti, della NATO o dell’Unione Europea.

La Polonia ha anche suggerito che altri paesi della NATO con MiG in prima linea corrispondano al suo piano, una proposta diretta a Slovacchia e Romania. Se implementato, ciò significa che l’Ucraina ha a sua disposizione altri 70 aeromobili.

La risposta del Pentagono è stata rapida: “Semplicemente non ci è chiaro che ci sia una giustificazione concreta per questo”. Con il pacco passato, ha detto che qualsiasi decisione di consegnare gli aerei alla fine spettava al governo polacco, anche se non ha eliminato del tutto la proposta. Cosa resta del pezzo qui.