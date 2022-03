Slack si blocca un po’, ma sta arrivando una soluzione

Alcune persone sono tornate in ufficio mentre altre lavorano da remoto, ma per molti lavoratori, non importa dove si trovino, Slack è ancora il mezzo di comunicazione predefinito e il mercoledì mattina non funziona bene.

reclami in il bordo I canali Slack ricordano i messaggi che non hai inviato o le modifiche che l’app non aggiornerà e, nelle ultime ore, La società ha confermato Risolve i problemi che interessano “chiamate, messaggistica, elaborazione e-mail, caricamento file, mantenimento delle reazioni emoji, mantenimento di nuovi DM nella barra laterale, ricerca, generatore di flussi di lavoro, popup del flusso di lavoro, creazione di canali, errori API, hook web e chiamate Slack Connect”.

Alcuni clienti potrebbero riscontrare problemi intermittenti durante l’utilizzo di Slack. Ci scusiamo per il problema. Stiamo lavorando per risolvere questo problema il più rapidamente possibile. https://t.co/u6xkK8zrSq -Slack Status (SlackStatus) 9 marzo 2022

Il primo rapporto di Slack sul problema è apparso alle 5:49 ET e alle 10:57 ET la pagina di stato ha aggiunto un nuovo messaggio (incorporato di seguito) che indicava che il team aveva identificato il problema e ci stava lavorando, ma non c’è ancora tempo Previsto per arrivare quando le cose torneranno alla normalità.

Sebbene abbiamo identificato il problema che causa l’interruzione, il nostro team continua a lavorare su una soluzione. Condivideremo un altro aggiornamento quando avremo informazioni più dettagliate. Apprezziamo la tua pazienza con noi.

ieri, Un problema tecnico in Google Cloud ha trascinato Spotify e Discord per un po’, ma non è chiaro cosa possa aver causato la disconnessione di Slack oggi. Ad ogni modo, se il tuo capo ti scrive e ti dimentichi di rispondere, fai solo questa fuga di notizie – in questo momento, hai una scusa verificabile per mancare un avviso o due.

Aggiornamento 9 marzo 11:17 ET: Sono state aggiunte informazioni più recenti sull’interruzione di Slack.