Kanye sembra innamorato di Chaney Jones, corpo da spiaggia a schermo intero

Kanye West Potresti non essere in grado di ottenerlo Kim Kardashian – ma ha la cosa migliore, a quanto pare, nel suo aspetto sfacciato… che sembra quasi la sua copia carbone fino a una T sinuosa!

Sai… sono scappato da una nuova fiamma, Shani Jonessempre più recentemente – esce con lei in pubblico in piena vista, mentre prima… sembra che stia cercando di mantenere la loro relazione sotto controllo.

Lo spettacolo è continuato nel fine settimana, quando Ye e Chaney hanno lasciato lo ZZ’s Club a Miami venerdì mattina molto presto verso le 3:30 ET … Scesero insieme una scala mobile, si fissarono profondamente negli occhi e poi se ne andarono nello stesso SUV.

Proprio come fa di solito, CJ suonava come un campanello morto per KK – e Ye sembrava girarci intorno… lanciando un sorriso mentre camminavano mano nella mano.

Sai… ci sta ancora provando molto fermare il suo divorzio Da Kim al momento – e sembra disperato di riaverla indietro in ogni modo possibile. Sembra che fino a quando non riuscirà a prendersela di nuovo – cosa che probabilmente non accadrà – sarà disposto ad accettare Chaney.

Tuttavia, non è certo il peggior premio di consolazione in alcun modo… evidenziato da ciò che ha mostrato sabato in spiaggia, ovvero il suo corpo roccioso, che ha mostrato sia davanti che dietro.

In effetti, ha una figura a clessidra – totalmente con gli incubi – proprio come Kim… Quindi, puoi vedere cosa Kanye scava di lei nel reparto aspetto.