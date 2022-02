Nvidia conferma che sta indagando su un “incidente” che si dice sia un attacco informatico

Nvidia lo conferma il bordoE il BloombergE il Reuterse altri che sta indagando su un “incidente” – ore dopo telegrafo menzionato Il gigante della grafica è stato colpito da un devastante attacco informatico che “porta a una violazione completa” dei sistemi interni dell’azienda negli ultimi due giorni.

Stiamo indagando su un incidente. Le nostre attività commerciali e commerciali continuano senza interruzioni. Stiamo ancora valutando la natura e la portata dell’evento e al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere”, ha affermato una dichiarazione tramite il portavoce di Nvidia Hector Marines.

anche in telegrafoLe fonti non indicano che Nvidia abbia necessariamente dei dati rubati o cancellati e al momento non ci sono indicazioni che l ‘”incidente” possa essere correlato all’invasione russa dell’Ucraina, sebbene Gli attacchi informatici facevano parte dell’attaccoE il Anche l’infrastruttura Internet era un obiettivo lì.

Bloomberg Segnala ora Si trattava di un semplice attacco ransomware, che citava una “persona a conoscenza dell’incidente”.

[ALERT] La banda del ransomware LAPSUS ha fatto trapelare le credenziali dei dipendenti NVIDIA. Ha annunciato che presto rilascerà 1 TB di dati rubati. pic.twitter.com/0WVb7G88So – DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence (darktracer_int) 26 febbraio 2022

Sabato mattina presto, la società di intelligence del Dark Web DarkTracer cinguettare Quel $ Lapsus, la banda di ransomware Recentemente collegato a un attacco al più grande canale televisivo portoghese, ha rivendicato la responsabilità, ha fatto trapelare quello che si dice fosse un hash della password ai dipendenti Nvidia e ha notato che conteneva altri dati tra cui codice sorgente e informazioni relative alle GPU RTX. Sofian Taheri Pubblica un messaggio successivo dal gruppo su TwitterHanno affermato che la società ha cercato di eliminare i propri dati in una macchina virtuale tramite una VPN e la piattaforma di gestione dei dispositivi che stai utilizzando. Sembrano affermare di avere ancora un backup dei dati che minacciano di far trapelare. Non ci sono ancora indicazioni pubbliche che questo incidente sia collegato all’invasione russa.

Se una società con sede negli Stati Uniti come Nvidia viene presa di mira, potrebbe portare a ritorsioni negli Stati Uniti. “Se la Russia lancia attacchi informatici contro le nostre aziende e la nostra infrastruttura critica, siamo pronti a rispondere”, ha affermato giovedì il presidente Biden durante il suo discorso.

Mentre si diceva che il presunto attacco interrompesse l’e-mail di Nvidia, oggi abbiamo ricevuto la dichiarazione di Nvidia da un indirizzo e-mail di Nvidia.

Nvidia ha anche chiesto misteriosamente alla stampa nella tarda serata di mercoledì di posticipare un annuncio minore che doveva arrivare giovedì, senza fornire spiegazioni. Questa tempistica corrisponde a quando telegrafo Segnala che i sistemi Nvidia sono stati violati.

Aggiornamento, 17:47 ET: Ha aggiunto che Bloomberg sta ora citando una fonte secondo cui “l’incidente” era un attacco ransomware.

Aggiornamento, 26 febbraio, 6:37ET: Aggiunte informazioni su Lapsus$ Group che rivendica la responsabilità dell’attacco ransomware.