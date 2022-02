Fuga dal confine: oltre 150.000 ucraini chiedono asilo

Medica, Polonia (AB) – Decine di migliaia di ucraini si sono precipitati al confine sabato, portando valigie e bambini, mentre le truppe russe invasori marciavano sulla capitale ucraina, Kiev.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato sabato che almeno 150.000 persone erano fuggite dall’Ucraina in Polonia e in altri paesi vicini dopo l’invasione russa. Alcuni hanno camminato per molte miglia durante la notte, mentre altri sono scappati in treno, auto o autobus, formando file lunghe miglia agli incroci. Sono stati accolti da parenti e amici in attesa o si sono recati da soli nei centri di accoglienza organizzati dai governi limitrofi.

ONU Jong-a-Kedini-Williams, portavoce dell’Alto Commissariato per i Rifugiati, ha dichiarato: “Numeri e circostanze cambiano di minuto in minuto”. … almeno 100.000 persone – ma forse il numero maggiore – sono state sfollate in Ucraina.

La società prevede che 4 milioni di ucraini fuggiranno se la situazione dovesse peggiorare.

La maggior parte di coloro che sono venuti dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky ha vietato l’uscita di uomini in età militare tra i 18 ei 60 anni erano per lo più donne, bambini e anziani. Alcuni ucraini stavano tornando in Polonia dalla Polonia per prendere le armi contro le forze russe.

A differenza di altri conflitti in tutto il mondo, l’attacco implacabile della Russia alla democrazia di origine occidentale ha provocato un massiccio sfogo di sostegno per gli ucraini in fuga. Ciò include l’accoglienza incondizionata da parte di paesi come Polonia e Ungheria che non vogliono accettare coloro che fuggono dal conflitto e dalla povertà in Medio Oriente e in Africa.

Le persone normali hanno aperto le loro case ai rifugiati e hanno fatto volontariato nei centri di accoglienza. In Polonia è stata creata una pagina Facebook in cui alle persone potevano essere offerti passaggi in auto private e altra assistenza da oltre confine.

Volontari sono venuti anche da altre parti d’Europa per raccogliere i rifugiati, inclusa una coppia tedesca di Amburgo che aveva un cartello che diceva che potevano portare i tre a casa con loro nella città di confine polacca di Medica.

“Il nostro paese non ha fatto nulla, sentivamo solo di dover fare qualcosa”, ha detto Thanja Schwartz, 51 anni.

Nonostante la buona volontà, l’attrazione della gente si è rivelata una vera prova.

Jeremy Myers, di Manchester, in Inghilterra, era in vacanza in Ucraina con la sua ragazza ucraina quando è scoppiata la guerra. Hanno lasciato Kiev e hanno aspettato 23 ore in un’area circondata da recinzioni senza cibo né acqua ed erano controllati da guardie armate nell’area ucraina.

Vide persone che litigavano, venivano oppresse e una donna che sveniva.

“Abbiamo visto molte persone ferite, niente bagni, niente assistenza medica”, ha detto. “Dovevi stare dove eri perché altrimenti avresti perso il tuo posto in coda.”

Una famiglia di Chernivtsi, nell’Ucraina occidentale, ha aspettato 20 ore per attraversare il confine e raggiungere Siret, nel nord della Romania. Natalia Mournick, 14 anni, ha pianto quando ha descritto di aver salutato i suoi nonni che non potevano lasciare il paese.

“Mi ha fatto così male, voglio andare a casa”, ha detto.

La prima infiltrazione della Russia in Ucraina quando la Crimea è stata annessa nel 2014 e negli ultimi anni un gran numero di oltre 2 milioni di ucraini sono già arrivati ​​in Polonia per immigrare per lavoro, alla ricerca di opportunità nella crescita dell’economia dell’UE.

Il governo polacco ha dichiarato sabato che 100.000 ucraini hanno attraversato il confine polacco-ucraino solo nelle ultime 48 ore. La Polonia ha annunciato di aver aperto i suoi confini agli ucraini per la fuga, anche senza documenti ufficiali, e ha abbandonato l’obbligo di mostrare un test COVID-19 negativo.

La fila di veicoli in attesa di entrare in Polonia a Medica si estendeva per diverse miglia fino all’Ucraina.

Lena, una donna della zona di Liv, ha descritto di avere giocattoli e borse pesanti nel modo in cui le persone avevano abbandonato. Aveva in programma di portare i suoi quattro figli sani e salvi in ​​Polonia e raggiungere suo marito. Dirà solo il suo nome, poiché altri ucraini tornano a casa quando il loro paese è in guerra con la Russia.

Anche il primo ministro ungherese Viktor Orban, uno dei leader europei più contrari agli immigrati, ha visitato la città di confine di Bereksurani, dove ha affermato che l’Ungheria accetta tutti i cittadini ucraini e i residenti legali.

“Facciamo entrare tutti”, ha detto Orban.

Uno di quelli che arrivarono in quel momento era una famiglia ucraino-britannica con i loro cani. “Non possiamo lasciare i nostri cani”, ha detto Vlasto Theresova di Ushorod.

Sabato, l’ospedale polacco ha inviato un treno per raccogliere i feriti in battaglia a Mostiska, nell’Ucraina occidentale, e portarli nella capitale polacca, Varsavia, per le cure. Il treno dell’ospedale è partito dalla città di confine di Presmysil con cinque carrozze per il trasporto dei feriti e quattro persone con assistenza umanitaria al distretto di Leopoli in Ucraina.

La maggior parte degli ucraini fugge nella vicina Polonia, Moldova, Ungheria, Romania e Slovacchia, ma alcuni fuggono in Bielorussia: alcune truppe russe sono entrate in Ucraina. Alcuni hanno pianificato di andare oltre in altri paesi europei.

Sabato il posto di frontiera di Siret era traboccante di ucraini e gruppi umanitari hanno allestito tende nel raggio di poche miglia e fornito cibo e bevande a coloro che sono arrivati.

Nonostante l’accoglienza, la famiglia dell’adolescente Natalia Mournick non ha idea di dove andranno dopo.

“Non ne abbiamo idea. Stiamo aspettando i nostri amici e poi ci penseremo”, ha detto.

___

Gera ha riferito da Varsavia. Bela Sandelsky a Perksurani, Ungheria; Florent Pajrami a Medica, Polonia; Jamie Keaton a Ginevra e Stephen McGrath in Romania’s Circle.

___

Segui la copertura dell’AP sulla crisi ucraina su https://apnews.com/hub/russia-ukraine