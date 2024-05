Kris Jenner rivela di avere un tumore nel nuovo promo del suo nuovo film, “Kardashians”.

televisione

Kris Jenner ha rivelato che i medici hanno scoperto un tumore in una prossima clip di “Kardashians”.

In Nuovo trailer Nella quinta stagione del popolare spettacolo di Hulu, la matriarca Kardashian-Jenner ha parlato con le sue figlie dei risultati della sua recente visita medica.

La “mamma” può essere vista seduta accanto al fidanzato Corey Gamble mentre condivide la notizia con Khloe Kardashian, Kendall e Kylie Jenner.

Nella clip, la madre ha condiviso i risultati della sua recente visita medica. Holo

Questa notizia ha sorpreso le sue figlie Kendall e Kylie Jenner. Holo

“Ho fatto una scansione”, dice Jenner, 68 anni, nella clip, trattenendo le lacrime. “Hanno trovato una cisti che sembrava un piccolo tumore.”

La notizia ha colto di sorpresa le sue figlie, poiché Khloe, 39 anni, può essere vista con uno sguardo vuoto sul viso.

Da parte loro, Kendall e Kylie si consolano a vicenda mentre la madre di due figli, 26 anni, scoppia in lacrime nella clip.

Nel primo teaser non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi non è ancora noto se il tumore sia maligno.

Ma la salute della matriarca non è l’unica preoccupazione dei membri della famiglia menzionati nel trailer.

Kourtney Kardashian, la figlia maggiore di Kris, ha parlato in dettaglio del suo difficile percorso di gravidanza, che l’ha vista sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza al feto a settembre per salvare la vita del bambino.

Kourtney e suo marito, Travis Barker, hanno dato il benvenuto al loro nuovo bambino, Rocky, il 1° novembre.

Kylie è stata vista scoppiare in lacrime quando ha saputo che sua madre aveva un tumore. Holo

Ma la gravidanza non è stata priva di drammi. Infatti, il rocker Blink-182 è tornato a casa dopo il tour europeo della sua band per stare al fianco di sua moglie.

“Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico al feto, il che è stato terrificante”, dice Courtney nella clip, prima di descrivere la sua gravidanza come “la migliore benedizione del mondo” ma “estremamente pericolosa”.

“È davvero pazzesco, voglio solo che Kourtney stia bene”, dice Chris.

Anche il fidanzato della madre, Corey Gamble, è stato visto emozionarsi. Holo

“Sarò per sempre grato ai miei fantastici dottori per aver salvato la vita del nostro bambino”, scrisse all’epoca la star del reality.

“Sarò per sempre grata a mio marito che è corso al mio fianco dal tour per stare con me in ospedale e prendersi cura di me dopo, la mia roccia.”

Kourtney, 45 anni, ha anche i figli Mason e Reign e la figlia Penelope con l’ex marito Scott Disick.

Uno sguardo vuoto inondò il volto di Khloe Kardashian dopo aver sentito la notizia. Holo

Per quanto riguarda Parker, condivide suo figlio Landon e sua figlia Alabama, insieme alla figliastra Atiana De La Hoya, con la sua ex moglie Shanna Moakler.

La quinta stagione di The Kardashians sarà presentata in anteprima su Hulu il 23 maggio.





