Kuznetsov è stato esonerato dai Capitali

Sabato Evgeny Kuznetsov è stato esonerato dai Washington Capitals.

Il 31enne attaccante ha totalizzato 17 punti (sei gol, 11 assist) in 43 partite in questa stagione e verrà assegnato all'Hershey dell'American Hockey League se supererà le deroghe. Non gioca dal 27 gennaio ed è entrato nel programma di assistenza ai giocatori NHLPA e NHL il 5 febbraio.

Sabato scorso, Kuznetsov è stato autorizzato a riprendere gli allenamenti con i Capitals ed è entrato nella fase di sponsorizzazione successiva del Programma di assistenza ai giocatori della NHL/NHLPA.

Kuznetsov, che è stato un bel graffio in diverse occasioni in questa stagione, è sulla buona strada per il minor numero di punti dai suoi 29 punti nel 2020-21 (in 41 partite).

Gli resta una stagione del contratto di otto anni da 62,4 milioni di dollari (7,8 milioni di dollari di valore medio annuo) che ha firmato con Washington il 2 luglio 2017.

Selezionato al primo turno (n. 26) del Draft NHL 2010, Kuznetsov ha totalizzato 568 punti (171 goal, 397 assist) in 723 partite di stagione regolare con i Capitals, incluse quattro stagioni con almeno 20 goal. Ha segnato 67 punti (29 goal, 38 assist) in 87 partite dei playoff della Stanley Cup e ha guidato la postseason con 32 punti (12 goal, 20 assist) per aiutare Washington a vincere la Stanley Cup nel 2018.

I Capitals (28-22-9), che domenica ospitano gli Arizona Coyotes, sono quattro punti dietro ai Philadelphia Flyers per il terzo posto nella Metropolitan Division con due partite in mano, e cinque punti dietro ai Tampa Bay Lightning per il secondo selvaggio carta. Nei playoff della Eastern Conference con tre partite in mano.