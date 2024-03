Il commentatore di Barstool Sports PFT descrive in dettaglio la debacle del viaggio in auto elettrica: “Ora guiderò un diesel”

Un famoso commentatore sportivo ha rivelato che un'esperienza avuta questa settimana con la sua auto elettrica gli ha fatto riconsiderare la possibilità di guidare un'auto in futuro.

Il commentatore della PFT ha detto venerdì nel popolare podcast “Pardon My Take” che la storia dell'incubo è avvenuta mentre stava guidando verso Indianapolis per la NFL Combine.

“Ho cercato di salvare l’ambiente e ho finito per rovinarmi”, ha detto. “Ho un'auto elettrica, ed è davvero fantastica per me… L'ho portata durante il mio primo viaggio questa settimana, e sono andato a Indy, e quando la lasci ti dà un calcolo della durata della batteria sono partito la mattina e lei mi ha detto che avrei avuto circa il 15% di batteria rimasta una volta arrivato a Indianapolis. Poi c'è una stazione di ricarica qui alla Lucas Oil. Quindi volevo colpirla e tornare indietro. “

“Quindi, quando inizio a guidare, direi che dopo circa 30 minuti di guida, guardo il calcolatore della batteria stimata che ci rimane e ora dice il 12%”, ha continuato. “E poi lentamente ma inesorabilmente, ogni miglio che percorro, inizia a scendere, e giù, e giù, finora è del 5%, 4%, 3%, 2%. Quindi ho inviato un messaggio di testo al gruppo dicendo: “Ehi, qui la situazione si sta evolvendo. La mia macchina potrebbe non arrivare a Indianapolis e potrei aver bisogno di farmi accompagnare da qualcun altro fino all'ultima fermata. Quindi ho continuato per la mia strada e ora sono a zero, quindi” va bene, ho fallito. Devo trovare una stazione di ricarica.”

Ha detto che una volta che il livello della batteria è sceso al 15%, ha abbassato il volume della radio perché era preoccupato di scaricare la batteria.

“Quindi ho dovuto trovare una stazione di ricarica lungo il percorso che, pensavo ci sarebbero voluti circa 15 minuti, ha aggiunto circa 30 minuti al mio viaggio”, ha continuato, aggiungendo che era arrivato in ritardo all'evento.

“Ho cercato di salvare l'ambiente e ora entrerò in piena modalità Taylor Swift e utilizzerò quanta più energia possibile”, ha aggiunto. “Viaggerò in così tanti posti che volerò su un aereo privato da Chicago a Indianapolis invece di guidare auto elettriche salvavita. Questo è ciò che ottengo cercando di salvare l'ambiente per i nostri figli e i figli dei nostri figli. Fanculo quei ragazzi, sì, perché adesso guiderò un diesel.”

