La compagnia ha fornito migliaia di voli alle vittime dei disservizi della Singapore Airlines

autore, Joao da Silva

Ruolo, Giornalista d’affari

11 giugno 2024, 03:30 GMT Aggiornato 4 ore fa

Singapore Airlines si è offerta di risarcire i feriti su un volo da Londra a Singapore che ha incontrato gravi turbolenze.

La compagnia aerea ha dichiarato che pagherà 10.000 dollari (7.800 sterline) a coloro che riporteranno ferite lievi. In un post su Facebook.

Per i passeggeri con lesioni più gravi, la compagnia aerea offre “un pagamento anticipato di 25.000 dollari per far fronte alle loro necessità immediate” e ulteriori discussioni per soddisfare le loro “circostanze speciali”.

Un passeggero britannico di 73 anni è morto e dozzine sono rimasti feriti quando il volo SQ 321 ha incontrato turbolenze sul Myanmar ed è stato dirottato in Thailandia a maggio.

Singapore Airlines non ha ancora risposto a una richiesta di BBC News per ulteriori informazioni su quante persone hanno diritto a questi pagamenti.

Più di cento persone che si trovavano nell’SQ 321 sono state curate in un ospedale di Bangkok dopo l’incidente.

I passeggeri hanno descritto come i membri dell’equipaggio e coloro che non indossavano le cinture di sicurezza siano stati spazzati via e abbiano colpito il soffitto della cabina.

L’ospedale di Bangkok dove sono stati curati i passeggeri ha riferito che c’erano lesioni al midollo spinale, alla testa e ai muscoli.

C’erano 211 passeggeri – tra cui molti britannici, australiani e singaporiani – Al momento dell’incidente a bordo del Boeing 777-300ER c’erano 18 membri dell’equipaggio.

La compagnia ha dichiarato che offrirà il prezzo intero del biglietto a tutti i passeggeri a bordo, compresi quelli che non hanno riportato lesioni. READ Il nuovo salario minimo per i lavoratori dei fast food in California inizierà lunedì con 20 dollari

Inoltre, Singapore Airlines ha affermato che i passeggeri riceveranno un risarcimento per il ritardo in conformità con le normative dell’UE o del Regno Unito.

La compagnia aerea ha inoltre offerto 1.000 S$ (739 US$, 580 £) a tutti i passeggeri per coprire le spese immediate e ha organizzato il viaggio dei loro cari nella capitale tailandese su richiesta.

Secondo le normative internazionali, le compagnie aeree devono fornire un risarcimento quando i passeggeri vengono feriti o muoiono mentre sono a bordo.

L’incidente ha attirato l’attenzione sulle pratiche relative alle cinture di sicurezza, poiché le compagnie aeree in genere consentono ai passeggeri di slacciare le cinture durante le normali condizioni di volo.