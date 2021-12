La contea di Cook si unisce a Chicago il prossimo anno per bisogno di prove di vaccino per bar, ristoranti e palestre – NBC Chicago

I funzionari hanno annunciato giovedì nella contea suburbana di Cook, Chicago, che nel nuovo anno avranno bisogno di una prova di vaccinazione per gli spazi pubblici interni come bar, ristoranti e palestre.

La nuova mitigazione, in concomitanza con il mandato di Chicago, inizia il 3 gennaio, contemporaneamente alla città, ha annunciato il Dipartimento di sanità pubblica della contea di Cook.

“Omicron si trova qui nella contea suburbana di Cook e si diffonde in modo incredibilmente rapido e semplice, quindi è necessario intraprendere azioni per controllare la diffusione della CCDPH”, ha affermato la dott.ssa Rachel Rubin, co-presidente della CCDPH e ufficiale medico senior. “Siamo preoccupati per la facilità con cui la variante Omigran si diffonde tra la popolazione, soprattutto nei sistemi indoor congestionati. È importante attuare queste misure per ridurre il rischio di contagio”.

L’ordinanza della contea, che copre tutti i sobborghi ad eccezione di Evanston, Skokie, Oak Park e Stickney, richiede prove di vaccinazione per i clienti di età pari o superiore a 5 anni in ambienti interni che forniscono cibo o bevande, inclusi bar, ristoranti, luoghi di intrattenimento e palestre . Ancora di più. Le persone di età pari o superiore a 16 anni devono mostrare un documento d’identità che corrisponda al loro libretto di vaccinazione.

I centri fitness includono luoghi come centri benessere, studi di yoga, lezioni di fitness di gruppo, centri ricreativi e studi di danza, ha affermato la contea. I luoghi di intrattenimento includono cinema, sale da concerto, teatro dal vivo e locali con musica, impianti sportivi, piste da bowling e sale giochi.

L’ordine delle mascherine in tutto lo stato continua ad essere applicato in queste località.

In base all’Ordine sui vaccini, le aziende sono tenute a mostrare segni di mitigazione e sviluppare un “protocollo scritto con dettagli su come verificare lo stato del vaccino e far rispettare questo mandato”.

“Queste misure sono temporanee e speriamo che siano efficaci a breve termine”, ha dichiarato in una nota il dott. Kiran Joshi, copresidente del CCDPH e ufficiale medico senior. “Anche se non si sa molto su Omigran, siamo consapevoli che il nostro sistema sanitario è in gravi difficoltà.

La contea di Cook ha già esortato tali aziende a richiedere la prova della vaccinazione ai sensi della raccomandazione di mitigazione di alto livello emessa la scorsa settimana perché il distretto sta lottando con un aumento dei casi sospetti di Omigron, hanno affermato i funzionari.

Il primo caso confermato di variante di Omigran nella periferia della contea di Cook è stato segnalato la scorsa settimana a una persona asintomatica completamente vaccinata, anche se non è chiaro se quella persona abbia ricevuto una vaccinazione di richiamo.

Sono previsti ulteriori casi poiché i funzionari affermano che ci sono altri casi “classificati geneticamente per omigran”.

A partire da giovedì, la contea ha dichiarato di aver registrato più di 500 nuovi casi giornalieri ogni 100.000 residenti nei suoi sobborghi e il tasso di positività al test è stato del 7,8% la scorsa settimana. La capacità della terapia intensiva sarà del 10,8 per cento dei posti letto disponibili, hanno detto i funzionari.

In Illinois, il numero di casi di Omigron è salito a 71 mercoledì dalle 17 di lunedì, secondo i dati del Dipartimento della sanità pubblica dell’Illinois.

Allo stesso tempo, lo Stato Il mercoledì ha superato diversi limiti, battendo il record del 2021 per i casi giornalieri del governo, riportando i suoi due milioni di casi di virus corona dall’inizio dell’epidemia.

Secondo l’IDPH, ci sono stati 16.581 casi confermati e potenziali del governo registrati nello stato nelle ultime 24 ore, il più alto totale di un giorno finora quest’anno.

Dei 17.608 casi registrati il ​​5 novembre 2020, questo è il secondo numero più alto di casi governativi in ​​un solo giorno dall’epidemia.