Verbali della Fed maggio 2024: preoccupazioni per l’inflazione persistente

Tuttavia, i sondaggi tra i consumatori evidenziano crescenti preoccupazioni. Ad esempio, l’indagine sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan ha mostrato una prospettiva per un anno del 3,5%, la più alta da novembre, mentre la fiducia generale è diminuita. Un sondaggio della Fed di New York ha mostrato risultati simili.

Govit-19, Omigron e notizie sui vaccini: annunci in tempo reale

READ Govit-19, Omigron e notizie sui vaccini: annunci in tempo reale

Da allora, ci sono stati alcuni segnali di ripresa dell’inflazione, poiché l’indice dei prezzi al consumo per aprile ha mostrato un’inflazione su un tasso annualizzato del 3,4%, leggermente inferiore a marzo. Escludendo alimentari ed energia, l’IPC core si è attestato al 3,6%, il più basso da aprile 2021.

“I partecipanti a questo incontro hanno valutato che il mantenimento dell’attuale fascia obiettivo per il tasso dei fondi federali è supportato da dati provvisori che indicano una crescita economica continua e solida”, si legge nel verbale.

Il FOMC ha votato all’unanimità durante la riunione per mantenere il suo tasso di riferimento sui prestiti a breve termine in un intervallo compreso tra 5,25% e 5,5%, il massimo degli ultimi 23 anni fino a luglio 2023.

“Mentre l’inflazione si è attenuata nell’ultimo anno, i partecipanti hanno notato la mancanza di ulteriori progressi verso l’obiettivo del 2% del gruppo negli ultimi mesi”, si legge nel riassunto. “I recenti dati mensili hanno mostrato aumenti significativi in ​​entrambe le componenti dell’inflazione dei prezzi dei beni e dei servizi.”

Ha seguito una serie di indicatori che mostravano che l’inflazione era più persistente di quanto i funzionari si aspettassero a partire dal 2024. La banca centrale ha fissato come obiettivo un tasso di inflazione del 2% e tutti gli indicatori hanno mostrato aumenti dei prezzi superiori a tale soglia.

I funzionari delle banche centrali presenti all’incontro hanno notato diversi rischi al ribasso per l’inflazione, in particolare derivanti da eventi geopolitici, e dalla pressione che l’inflazione avrebbe sui consumatori, in particolare quelli nella fascia più bassa della scala salariale. Alcuni partecipanti hanno affermato che l’aumento dell’inflazione di inizio anno potrebbe essere dovuto a distorsioni stagionali, mentre altri hanno sostenuto che la natura “ampia” delle misure “non dovrebbe essere sottovalutata troppo”.

I relatori hanno inoltre espresso la preoccupazione che, poiché le pressioni inflazionistiche persistono, i consumatori si rivolgono a finanziamenti rischiosi per far fronte alla liquidità.

“Molti partecipanti hanno notato segnali che le finanze delle famiglie a basso e moderato reddito sono sempre più sotto pressione, e questi partecipanti hanno visto un rischio al ribasso per le prospettive di consumo”, si legge nei verbali. “Hanno sottolineato l’aumento dell’uso delle carte di credito e dei servizi “acquista ora-paga dopo”, nonché l’aumento dei tassi di insolvenza per alcuni tipi di prestiti al consumo”.

Pur prevedendo una crescita piuttosto moderata quest’anno, i funzionari erano ampiamente ottimisti riguardo alle prospettive di crescita. Si aspettano che l’inflazione ritorni infine all’obiettivo del 2%, ma è cresciuta l’incertezza su quanto tempo ci vorrà e quale impatto avranno i tassi più alti sul processo.

L’immigrazione è stata citata in più occasioni come un fattore che contribuisce a stimolare il mercato del lavoro e a sostenere i livelli di consumo.