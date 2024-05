Le famiglie degli ostaggi israeliani pubblicano riprese video del rapimento per aumentare la pressione su Netanyahu

CNN

—



Le famiglie delle sette soldatesse israeliane catturate da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre hanno diffuso le riprese video del loro rapimento mentre intensificavano la pressione sul governo di Hamas. primo ministro Benjamin Netanyahu per ottenere il loro rilascio.

Il video mostra le donne – tutti membri dell’esercito israeliano – in fila davanti a un muro, con le mani legate. I volti di alcune donne sono contusi e insanguinati.

Secondo l’Hostage Families Forum, Hamas aveva precedentemente diffuso il filmato. Il gruppo impegnato nella campagna ha ottenuto il video dall’esercito israeliano, che lo aveva precedentemente modificato per escludere le scene più inquietanti.

“Ogni nuova testimonianza su ciò che è accaduto agli ostaggi riecheggia la stessa tragica verità: dobbiamo riportarli tutti a casa adesso”, ha affermato mercoledì l’Hostage Families Forum in un comunicato stampa.

Le donne sono state rapite durante un raid di Hamas nella base militare israeliana di Nahal Oz, vicino al nord della Striscia di Gaza, come parte degli attacchi del gruppo armato contro Israele che hanno provocato circa 1.200 morti e più di 250 catturati e tenuti in ostaggio nella Striscia.

In seguito all’attacco, Israele ha lanciato una guerra contro Gaza che ha portato alla morte Più di 35mila palestinesi Negli ultimi sette mesi, secondo il Ministero della Sanità palestinese a Gaza.

Rapito Le donne lavoravano come osservatrici nelle Forze di Difesa Israeliane, un ruolo che includeva il monitoraggio della sicurezza del confine israeliano.

Un video della vicenda è stato diffuso mentre crescevano le pressioni su Netanyahu per ottenere il rilascio degli israeliani ancora detenuti da Hamas, il cui governo è diventato uno degli obiettivi principali dell’offensiva a Gaza. Numerosi tentativi di raggiungere un accordo sugli ostaggi in cambio di un cessate il fuoco con Hamas sono falliti negli ultimi mesi, facendo arrabbiare coloro che in Israele lottano per il ritorno dei prigionieri.

“Lo Stato di Israele non può accettare una realtà in cui i suoi cittadini sentono costantemente che le loro vite sono minacciate e soffrono di paura e ansia incessanti”, ha affermato mercoledì l’Hostage Families Forum pubblicando il video.

“Ogni giorno che passa, diventa più difficile riportare gli ostaggi alle loro case – i vivi da riabilitare e i morti da dare una degna sepoltura. Il governo israeliano non deve perdere un altro momento e deve tornare al tavolo delle trattative oggi .”

Una delle donne mostrate nel video, Uri Magedish, è stata salvata dall’esercito israeliano in un’operazione speciale 23 giorni dopo la sua prigionia.

C’era anche Noa Marciano, caporale dell’IDF Fu martirizzato mentre si trovava a Gaza Il suo corpo è stato restituito in Israele a novembre.

Ma cinque dei sette – Liri Albag, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa e Naama Levy – rimangono in prigionia, più di sette mesi dopo essere stati portati oltre confine.

Più di 100 ostaggi sono stati rilasciati durante un accordo di rilascio a novembre, ma l’esercito israeliano ritiene che ci siano ancora circa 130 ostaggi trattenuti a Gaza.

Gli sforzi per raggiungere un accordo che mettesse fine alla guerra a Gaza e consentissero il rilascio degli ostaggi sono stati ripetutamente vanificati. All’inizio di questo mese, Hamas ha affermato che il rifiuto da parte di Israele del piano di cessate il fuoco presentato dai mediatori nei negoziati al Cairo aveva riportato i colloqui sul rilascio degli ostaggi al punto di partenza.

La dichiarazione è arrivata il giorno dopo l’ultimo round di colloqui di tregua a Gaza e l’accordo sugli ostaggi al Cairo si è concluso senza raggiungere un accordo.