La macchina di marketing di Call of Duty di Activision si è messa in moto con l’uscita del primo teaser di Black Ops 6.

Questo primo teaser, di seguito, è stato pubblicato da lui Charlie IntelMostra filmati dal vivo che raffigurano il Monte Rushmore vandalizzato con la frase “The Truth Lies”. La clip viene fornita come parte di Sito teaser Che presenta la televisione interattiva con soli sei canali, con un riferimento al nome del gioco.

BREAKING: Il primo teaser di Call of Duty: Black Ops 6 è qui 👀 Nuovo sito trovato: https://t.co/8B9C5QIKur pic.twitter.com/JcW4mhTHDh -CharlieIntel (@CharlieIntel) 22 maggio 2024

Anche un secondo teaser è già apparso online, suggerendo che non passerà molto tempo prima di vedere cosa hanno in serbo i restanti quattro canali. La clip finale è circa 20 secondi più corta della prima e mostra quello che sembra essere lo stesso gruppo misterioso che affigge poster neri e arancioni di The Truth Lies.

Inoltre, coloro che visitano il sito possono ascoltare musica inquietante riprodotta quando la TV digitale è spenta. Puoi guardare gli ultimi clip teaser Inserito da Charlie Intelmeno.

BREAKING: è stato rilasciato un altro video teaser per Call of Duty: Black Ops 6 Questo video è sul secondo canale del sito: https://t.co/xkFAl0oiEk pic.twitter.com/b7M52O4qXQ -CharlieIntel (@CharlieIntel) 22 maggio 2024

Secondo quanto riferito, Microsoft annuncerà la sua intenzione di lanciare Black Ops 6 direttamente su Game Pass durante lo showcase Xbox di giugno. Microsoft finora ha rifiutato di commentare i rapporti, ma è d’accordo Commenti recenti del capo di Xbox Sarah Bond che ha indicato che tutti i giochi Microsoft, compresi quelli sviluppati dalla società Activision recentemente acquisita, verranno lanciati direttamente su Game Pass.

Secondo quanto riferito, Activision prende di mira il rilascio del gioco Call of Duty di quest’anno a fine ottobre 2024, che Si prevede che si chiamerà Black Ops 6 Dopo che i teaser di Battle Royale Warzone sono stati scoperti dallo sviluppatore Treyarch. Si dice anche che Microsoft sia pronta a pubblicare il suo catalogo di videogiochi Call of Duty su Game Pass prima dell’uscita di Black Ops 6.

Anche se il sito web del teaser televisivo promette di rivelare presto ulteriori dettagli, ulteriori dettagli su Black Ops 6 rimangono un mistero. Possiamo almeno aspettarci di saperne di più quando Xbox terrà il suo prossimo spettacolo il 9 giugno 2024.

