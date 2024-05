Presentazione del campo da 32 giocatori e 5 stelle per la classe 2025

10. Zayden Walkerlibbre: Il miglior tiro personale di Walker di 52 piedi e 5 pollici si è piazzato secondo tra i centrocampisti all’interno del nuovo look Top247. Il prodotto di Ellaville (Ga.) Schley County offre molta versatilità posizionale in quanto può creare pressione con la sua fretta e forza sul limite, ma anche colmare gap e fermare le corse all’interno con il suo istinto. Walker gioca uno stile di calcio aggressivo e questo potrebbe portarlo a scendere in campo presto.

11. Kalik Lockette T: Lockett ha compilato uno dei migliori momenti salienti junior di chiunque altro nel paese, ottenendo 59 passaggi per 1.299 yard e 13 touchdown. Questo importante uccello Saxe (Texas) ha un corpo snello, ma il potenziale di crescita è chiaro poiché le misurazioni del campo rivelano che ha caratteristiche più grandi. Lockett esplode durante le sue pause mentre sale verticalmente e non ha paura di superare i difensori per prenderlo. Ancora più importante, può atterrare e sfuggire ai contrasti.

12. Giusto Terry,DL,Impegno dell’USC: Terry è una guardia grande e forte che muove le persone sul punto di attacco con la sua forza. Può colmare le lacune con la sua capacità di scendere velocemente e aggirare spesso le doppie squadre. Il prodotto di Manchester (Ga.) deve migliorare il suo piano di gioco come pass rusher e abbracciare la sua consegna in ogni momento, ma ha quello che serve per essere un vero creatore di differenza in attacco e lo abbiamo visto al prossimo campo di Under Armour ad Atlanta .

13. Josh Beattydopo di che: Petty è un wrestler decorato ed è stato un giocatore a tempo pieno a tempo pieno alla Fellowship Christian School di Roswell (Ga.). Il suo background sul tappetino appare spesso nei pad poiché usa un ottimo controllo del corpo per gestire i compiti. Petty dovrà aggiungere massa nei prossimi anni, ma gioca già con una vena media ed è esperto nel combattimento corpo a corpo. Dovrà adattarsi ad un livello più alto di concorrenza, ma siamo ottimisti sul potenziale.

14. Andrea Babaloladopo di che: Babalola è un ex giocatore di basket dell’AAU che è ancora nuovo nel gioco del calcio. Ha le dimensioni necessarie per ingoiare passaggi veloci ed è abbastanza atletico da rimanere sul lato sinistro abbastanza a lungo mentre capisce le sfumature che derivano dalla protezione d’angolo come il tempismo e il posizionamento delle mani. Babalola ha registrato su nastro promettenti allungamenti di gioco da junior all’Overland Park (Kans.) Blue Valley Northwest, soprattutto nel gioco di corsa dove spesso finiva fisicamente. Avrà bisogno di tempo per maturare, ma il vantaggio è enorme.

15. Ios EpenesaDL: Epenesa è il fratello minore di un guardalinee difensivo dei Buffalo Bills ed ex campione dell’Iowa AJ Epenesa. È un raffinato corridore interiore che può vincere velocemente o tardi se gli avversari non corrispondono alla sua energia. Il più giovane Epenesa, che frequenta la Edwardsville High School fuori St. Louis, Illinois, è uno dei pochi prospetti con cui non abbiamo avuto molta esposizione dal vivo, ma ha dati sul lancio nucleare (183 piedi nel disco) e promettenti abilità nel basket.