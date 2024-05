La star di YouTube Ben Schneider cammina tra i grattacieli abbandonati di Los Angeles in una scena “spaventosa”: video

Notizie dagli Stati Uniti

Un uomo in cerca di emozioni forti è stato ripreso in un video mentre attraversava due grattacieli abbandonati di Los Angeles su una corda tesa, e ora la polizia è a caccia.

Ben Schneider ha camminato lentamente ma con sicurezza attraverso due torri contrassegnate da graffiti a circa 500 piedi da terra usando una corda tesa e indossando un’imbracatura di sicurezza. Secondo la KNBC.

Il 28enne è riuscito a spostarsi da una parte all’altra tenendo le braccia tese per mantenere l’equilibrio mentre alcuni dei suoi compagni rilevavano il battito cardiaco. momento su nastroanche con l’ausilio di un drone.

Ben Schneider ha pubblicato un video su YouTube in cui cammina su una corda tesa attraverso le Torri Gemelle all’inizio di questo mese. Ben Schneider/KABC

La bufala pericolosa per la vita è stata poi pubblicata online.

“È stato molto spaventoso. “Guardavo in basso… Quando hai paura inizi a tremare, e quando tremi, la linea trema e poi cadi”, Schneider Ha detto alla ABC 7 di Los Angeles.

“Non volevo cadere. Devi solo calmare la mente.”

Ha detto alla stazione che mentre gli edifici erano sotto sorveglianza della polizia, un gruppo di amici ha brandito degli striscioni religiosi come una trappola mentre lui si intrufolava in uno degli edifici vuoti e raggiungeva la cima.

Durante l’intervista ha aggiunto: “La polizia mi sta sicuramente seguendo, ed è per questo che condurre questa intervista rappresenta per me un grande rischio”.

Il 28enne si è mosso con successo da un lato all’altro, mantenendo le braccia tese per mantenere l’equilibrio. Alcuni amici hanno filmato il momento doloroso, anche con l’aiuto di un drone. Ben Schneider/KABC

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha detto che stanno attualmente indagando sul video che sfida la morte. Ben Schneider/KABC

“C’è un agente di polizia laggiù”, ha detto Schneider, indicando un’auto della polizia. “Se un agente di polizia gira la testa e mi guarda, sono in prigione… Con un grande rischio, arriva una grande ricompensa.”

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha dichiarato in un comunicato di aver aperto un’indagine sull’incidente. Secondo il Los Angeles Times.

“Non è sicuro e rappresenta un rischio per gli hacker, il pubblico in generale e i funzionari della pubblica sicurezza, compresi i nostri vigili del fuoco in caso di emergenza”, ha affermato il dipartimento.

Gli edifici erano in costruzione da anni prima che il costruttore finisse i soldi nel 2019, lasciandoli sterili e una calamita per gli artisti dei graffiti, ha riferito il giornale.











