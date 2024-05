La Corte Suprema non rileva alcun pregiudizio contro gli elettori neri nel distretto congressuale della Carolina del Sud

WASHINGTON (AP) – Il Corte Suprema Giovedì una maggioranza conservatrice ha difeso un distretto congressuale della Carolina del Sud controllato dai repubblicani, ribaltando una sentenza del tribunale di grado inferiore secondo cui il distretto discriminava gli elettori neri.

Nel dissenso, i giudici liberali hanno avvertito che la corte isola gli stati dalle accuse incostituzionali di razzismo.

Con una decisione 6-3, la corte ha affermato che la legislatura controllata dai repubblicani della Carolina del Sud non ha fatto nulla di male durante la riorganizzazione distrettuale quando ha rafforzato il controllo della deputata Nancy Mays sul distretto costiero espellendo 30.000 neri di tendenza democratica che vivono a Charleston dal distretto.

“Sono molto preoccupato per il risultato. Come se non ci importasse. Ma noi contiamo e le nostre voci meritano di essere ascoltate”, ha detto Taiwan Scott, un elettore nero che ha fatto causa contro la riorganizzazione distrettuale.

Il presidente Joe Biden, che ha sostenuto Scott e altri querelanti alla Corte Suprema, ha criticato la sentenza. “La sentenza odierna della Corte Suprema mina il principio fondamentale secondo cui le pratiche di voto non dovrebbero discriminare sulla base della razza, il che è sbagliato”, ha affermato Biden in una nota.

Rispondendo alla decisione, Mays ha detto: “Ciò riafferma ciò che tutti nella Carolina del Sud già sanno, ovvero che questa tassa non è basata sulla razza”.

Il caso ha posto alla corte la delicata questione di come distinguere la razza dalla politica. Il governo ha sostenuto che la politica partigiana, non la razza, e la crescita della popolazione nelle aree costiere spiegavano la mappa del Congresso. La Corte Suprema ha affermato che è giusto spostare gli elettori per motivi politici.

Un tribunale di grado inferiore La Carolina del Sud ha ordinato una riorganizzazione distrettuale dopo aver scoperto che lo stato utilizzava la razza come proxy per l’affiliazione al partito, in violazione della clausola di pari protezione del 14° emendamento della Costituzione.

La decisione di giovedì non avrà alcun effetto diretto sulle elezioni del 2024. Un tribunale di grado inferiore aveva precedentemente ordinato allo Stato di utilizzare la mappa contestata nelle elezioni di novembre, il che potrebbe aiutare i repubblicani nel tentativo di mantenere la loro risicata maggioranza alla Camera dei Rappresentanti.

Il giudice Samuel Alito, scrivendo per la maggioranza, ha criticato i giudici delle corti inferiori per il loro “approccio fuorviante”, rifiutandosi di presumere che i legislatori abbiano agito in buona fede e dando troppo credito allo sfidante.

Un punto debole nel caso degli elettori neri è stato il fatto che non hanno disegnato una mappa alternativa, cosa che lui ha definito un “privilegio implicito” che non potevano disegnare. “Le conclusioni della corte distrettuale erano chiaramente errate perché non seguivano questa logica di base”, ha scritto.

La giudice Elena Kagan, scrivendo per tre liberali, ha affermato che i suoi colleghi conservatori hanno ignorato il lavoro della corte di grado inferiore, che ha riscontrato che il distretto aveva pregiudizi razziali.

“Forse in modo più pessimistico”, ha scritto Kagan, la corte ha adottato “regole speciali per casi di svantaggio speciale per affrontare la riorganizzazione distrettuale basata sulla razza”.

Richard Hasen, un esperto elettorale presso la University of California, Los Angeles School of Law, è d’accordo con Kagan, scrivendo in un post sul blog che “rende più facile per i repubblicani bianchi riorganizzare i distretti negli stati repubblicani per aumentare il loro potere politico”.

Janay Nelson, presidente e direttore del NAACP Legal Defense and Education Fund, ha dichiarato in una dichiarazione: “La Corte Suprema del nostro paese ha denunciato la discriminazione razziale nel processo di riorganizzazione distrettuale della Carolina del Sud, ha negato agli elettori neri il diritto di essere liberi dallo smistamento basato sulla razza, e ha inviato il messaggio che fatti, processi e precedenti non proteggeranno il voto nero.

Tuttavia, il senatore Thomas Alexander, presidente del Senato della Carolina del Sud, ha elogiato la sentenza. “Come ho detto durante tutto questo processo, il nostro piano è stato elaborato con molta attenzione per rispettare i requisiti legali e costituzionali, ed ero pienamente fiducioso che avremmo avuto successo”, ha affermato Alexander.

Nel 2019, la Corte Suprema ha stabilito che i casi di gerrymandering partigiano non potevano essere portati dinanzi ai tribunali federali. Il giudice Clarence Thomas, che cinque anni fa faceva parte della maggioranza conservatrice, ha scritto separatamente giovedì che anche i tribunali federali dovrebbero fare un passo indietro dal giudicare le controversie relative al gerrymandering razziale.

“È ormai tempo che la Corte riporti queste questioni politiche alle rispettive divisioni politiche”, ha scritto Thomas. Nessun altro giudice ha firmato.

Quando Mays vinse per la prima volta le elezioni nel 2020, sconfisse il deputato democratico in carica Joe Cunningham con poco meno di 5.400 voti e l’1%. Nel 2022, a seguito di una riorganizzazione distrettuale guidata dai risultati del censimento del 2020, Mace ha vinto la rielezione con il 14%. Lei è nel mezzo Otto repubblicani Ha votato in ottobre per estromettere il presidente della Camera Kevin McCarthy, R-Calif.

Il caso è diverso Uno in Alabama Nella sentenza della corte dello scorso anno, i legislatori repubblicani hanno limitato il potere politico degli elettori neri secondo lo storico Voting Rights Act per individuare un solo distretto a maggioranza nera. La decisione della corte ha portato a una nuova riorganizzazione distrettuale in Alabama e Louisiana, dove gli elettori neri di tendenza democratica costituiscono una parte considerevole dell’elettorato, con secondi distretti.

Nella Carolina del Sud, il distretto ridisegnato potrebbe non aver avuto un gran numero di elettori neri. Ma con un considerevole elettorato bianco di tendenza democratica, i democratici avrebbero potuto competere in un distretto riorganizzato.

L’alta corte ha lasciato aperta una parte del caso sulla questione se la mappa cercasse di diluire intenzionalmente il voto dei residenti neri.

Gli scrittori dell’Associated Press Ayanna Alexander e Farnoosh Amiri hanno contribuito a questo rapporto.