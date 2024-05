Starwood REIT si trova ad affrontare una potenziale crisi di liquidità e limita i prelievi

Ognuno di questi cancelli tende a spaventare gli investitori.

Kevin Gannon, amministratore delegato della banca d’investimento Robert A. “Ciò avrà un impatto negativo sulla raccolta fondi”, ha affermato Stanger & Company, che segue il mercato dei REIT. “Penso che questo darà alle persone più pausa.” “Nessuno si aspettava che le riprese rimanessero così ampie per così tanto tempo”, ha aggiunto.

I fondi comuni di investimento immobiliare acquistano e possiedono immobili commerciali o industriali e generano profitti per gli investitori. Di solito sono entità quotate in borsa. Ma Starwood REIT, un fondo di investimento immobiliare creato dal colosso del private equity Blackstone, è di proprietà privata e viene invece venduto da consulenti finanziari, principalmente a investitori individuali. Alcuni cambiamenti sono normali negli affari, poiché gli investitori prendono decisioni su cosa acquistare e cosa vendere.

Il problema inizia quando un REIT non ha abbastanza liquidità – o teme di non averne abbastanza – per ripagare gli investitori, solitamente perché il tasso di prelievo è superiore alla quantità di denaro in entrata. Negli ultimi mesi, gli investitori hanno cercato di ottenere un rimborso in modo da poter investire il denaro in altri asset che tendono a ottenere risultati migliori in contesti di tassi di interesse più elevati.

I fondi di private equity e altre importanti società immobiliari hanno raccolto decine di miliardi di dollari da singoli investitori da investire nel settore immobiliare. Ma da quando la Fed ha iniziato la sua campagna per alzare i tassi di interesse due anni fa, questo mercato, un tempo in forte espansione, si è trovato nei guai.

Gli alti tassi di interesse danneggiano il mercato immobiliare perché portano a tassi ipotecari più alti e costi mensili più elevati di proprietà di una proprietà. Inoltre, con un minor numero di dipendenti che entrano negli uffici dopo la pandemia, le aziende che affittano spazi per uffici hanno ridimensionato, paralizzando i flussi di cassa utilizzati per ripagare i prestiti. Alcuni proprietari di edifici hanno restituito le loro proprietà ai finanziatori, mentre altri sono stati costretti a vendere i propri edifici a forti sconti.