La famiglia della star di “General Hospital” Johnny Actor non vuole che la sua ex fidanzata Tessa Farrell parli di omicidio a Los Angeles

Notizie dagli Stati Uniti





La madre di Johnny Wactor non vuole che la sua ex fidanzata Tessa Farrell parli pubblicamente del suo omicidio dopo il suo appello emotivo, sostenendo che i due non si parlano da anni.

La star di “General Hospital”, 37 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco mentre proteggeva il suo collega da tre rapinatori armati che gli hanno sparato sopra il convertitore catalitico della sua auto.

In un video di martedì, Farrell è scoppiato in lacrime per la morte di Wactor e ha criticato gli uomini armati che hanno sparato all'”uomo sbagliato”.

La madre di Johnny Wactor non vuole che la sua ex fidanzata parli pubblicamente del suo omicidio. Per gentile concessione di Scarlett Wactor

Ora, la madre dell’attore, Scarlett, ha espresso la sua opinione sul video di Pharrell, Lo dice TMZ Che l’ex amante di suo figlio era solo un cacciatore di potere.

Scarlett ha aggiunto che Farrell non era stato in contatto con suo figlio per almeno due o tre anni prima della sua tragica morte.

Dice che neanche il resto della famiglia ha mantenuto i contatti con Farrell.

Da parte sua, Farrell ha detto di aver incontrato Actor nel 2013 e di essersi frequentati per diversi anni prima di fidanzarsi, ma hanno dovuto “lasciarsi andare romanticamente”.

“Se la persona che ha fatto questo, se stai guardando, mi dispiace, ma hai sparato alla persona sbagliata”, ha detto Farrell nel video strappalacrime.

La star di “General Hospital”, 37 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco mentre proteggeva il suo collega da tre rapinatori armati che gli hanno sparato sopra il convertitore catalitico della sua auto. Immagini JC

“Puoi trovare un vero lavoro. So che il mercato del lavoro è difficile, ma siamo tutti nella stessa situazione. Non devi rubare, soprattutto non prendere di più dalla vita.

Da allora Farrell ha creato un file account YouTube Al che ha caricato il video strappalacrime.

Apparendo sconvolta, ha rivolto un appello disperato ai criminali, che sono rimasti in libertà dopo la sparatoria di sabato scorso nel centro di Los Angeles.

In un video di martedì, Farrell è scoppiato in lacrime per la morte di Wactor e ha criticato gli uomini armati che hanno sparato all'”uomo sbagliato”. Tessa Farrell/TikTok

Farrell ha poi lanciato un appello emotivo ad apportare cambiamenti “come società” per quanto riguarda l’aumento dei tassi di criminalità.

“Questi criminali non possono continuare a stare per strada, e non possono continuare a essere rimandati indietro senza che ci siano ripercussioni sulle loro azioni”, ha detto.

Da allora Farrell ha creato un account YouTube su cui ha caricato il suo video in lacrime. Tessa Farrell/YouTube

“Non va bene, questo non può continuare a succedere. Troppe vite sono andate perdute, è solo che non siamo intelligenti e dobbiamo essere più intelligenti come società.”

La madre dell’attore ha detto che il suo corpo verrà trasportato in aereo nella Carolina del Sud, dove risiede la sua famiglia. Lì, così come a Los Angeles, in California, verrà eretto un memoriale.











Carica altro…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}