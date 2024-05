Senza stelle e solitario per sempre: scoperti altri pianeti “canaglia”.

Questo articolo è stato rivisto secondo Science Processo di modifica

Un volantino della NASA mostra un pianeta coperto di ghiaccio che ha la massa della Terra. Gli scienziati stimano che potrebbero esserci trilioni di pianeti canaglia nella Via Lattea, e c’è la possibilità che alcuni di essi possano ospitare la vita.

Un volantino della NASA mostra un pianeta coperto di ghiaccio che ha la massa della Terra. Gli scienziati stimano che potrebbero esserci trilioni di pianeti canaglia nella Via Lattea, e c'è la possibilità che alcuni di essi possano ospitare la vita.



Il telescopio spaziale Euclid ha scoperto altri sette pianeti canaglia, facendo luce sui mondi oscuri e solitari che fluttuano liberamente nell’universo senza legami con alcuna stella.

Senza collegamento con una stella, come la Terra è collegata al sole, non esistono giorni né anni su questi pianeti, che soffrono nella notte perpetua.

Tuttavia, gli scienziati ritengono che esista la possibilità che possano ospitare la vita e stimano che potrebbero essercene trilioni sparsi in tutta la Via Lattea.

La settimana scorsa, l’Agenzia spaziale europea ha pubblicato i primi risultati scientifici del telescopio Euclid dalla missione lanciata a luglio.

Tra le scoperte ci sono sette nuovi pianeti fluttuanti e giganti gassosi con una massa almeno quattro volte quella di Giove.

È stato avvistato nella Nebulosa di Orione, la regione di formazione stellare più vicina alla Terra, a circa 1.500 anni luce di distanza.

Euclide confermò anche l’esistenza di dozzine di altri pianeti canaglia scoperti in precedenza.

Questa è probabilmente solo “la punta dell’iceberg”, ha detto l’astronomo spagnolo Eduardo Martin, autore principale dello studio prestampato pubblicato venerdì su arXiv.org.

Non riflettono la luce delle stelle, quindi individuare i pianeti canaglia è come “trovare un ago in un pagliaio”, ha detto Martin all’AFP.

I pianeti più nuovi, come quelli scoperti da Euclid, sono più caldi, il che li rende un po’ più facili da vedere.



I pianeti sono stati avvistati durante le osservazioni di Euclide della Nebulosa Testa di Cavallo, raffigurate in un’immagine a colori pubblicata a novembre.

I pianeti sono stati avvistati durante le osservazioni di Euclide della Nebulosa Testa di Cavallo, raffigurate in un'immagine a colori pubblicata a novembre.



“Paura e mistero”

Alcune ricerche suggeriscono che ci sono circa 20 pianeti canaglia per stella, che potrebbero essere trilioni solo nella nostra galassia natale.

Poiché nell’universo esistono centinaia di miliardi di galassie, è difficile comprendere il possibile numero di mondi liberi.

Quando il telescopio spaziale romano della NASA verrà lanciato nel 2027, si prevede che troverà più pianeti canaglia, il che potrebbe fornire chiarezza su quanti pianeti potrebbero esserci là fuori.

Questi strani mondi spesso evocano “sentimenti di stupore e mistero”, ha detto Gavin Coleman, un astronomo della Queen Mary University di Londra che non è stato coinvolto nella ricerca di Euclid.

“Siamo tutti cresciuti con il sole nel cielo, quindi pensare a un pianeta alla deriva nello spazio senza una stella all’orizzonte è affascinante”, ha detto all’AFP.

Ma non tutti i pianeti canaglia vagano da soli. Si ritiene che quattro degli oltre 20 pianeti confermati da Euclide siano binari, cioè due pianeti che orbitano l’uno attorno all’altro in un unico sistema.

Possono ospitare la vita?

Se i pianeti canaglia fossero abitabili, potrebbero essere un obiettivo primario nella ricerca della vita extraterrestre da parte dell’umanità.



Se i pianeti canaglia fossero abitabili, potrebbero essere un obiettivo primario nella ricerca di vita extraterrestre.

Se i pianeti canaglia fossero abitabili, potrebbero essere un obiettivo primario nella ricerca di vita extraterrestre.



“È possibile che alcuni dei nostri vicini più vicini siano pianeti canaglia”, ha detto Martin.

Poiché non hanno il calore proveniente da una stella vicina, si ritiene che i pianeti fluttuanti siano freddi e abbiano superfici ghiacciate.

Ciò significa che qualsiasi energia a sostegno della vita deve provenire dall’interno del pianeta.

Coleman ha notato che la maggior parte dell’energia di Nettuno proviene dall’interno.

Le sorgenti geotermiche consentono agli animali di sopravvivere su terreni che non hanno mai visto la luce del sole prima.

Anche nelle migliori condizioni, questo isolamento estremo sarebbe probabilmente in grado di sostenere solo la vita batterica e microbica, ha affermato Coleman.

Il vantaggio di essere soli

I pianeti canaglia possono essere pensati come se attraversassero un unico percorso attraverso l’universo.

Ma “essere attorno a una stella ha i suoi lati negativi”, ha detto il coautore dello studio Christopher Conselici, professore di astronomia extragalattica all’Università di Manchester nel Regno Unito.



Telescopio spaziale europeo Euclide.

Telescopio spaziale europeo Euclide.



Mi viene in mente un certo aspetto negativo.

Una volta che il Sole diventerà una gigante rossa – in circa 7,6 miliardi di anni – si espanderà notevolmente, inghiottendo la Terra.

I pianeti canaglia non devono preoccuparsi di essere eventualmente distrutti da una stella. “Queste cose dureranno per sempre”, ha detto Conselisi all’AFP.

“Se non ti preoccupi delle temperature fredde, puoi sopravvivere su questi pianeti per sempre.”

Lo studio di Euclid ha anche fornito indizi su come sono stati creati i pianeti canaglia, ha detto Conselich.

Alcuni di essi potrebbero formarsi nella parte esterna del sistema solare prima di staccarsi dalla stella e volare via.

Ma ha detto che lo studio suggerisce che molti pianeti canaglia potrebbero essersi formati come un “sottoprodotto naturale” del processo di formazione stellare.

Ciò indica “una stretta relazione tra stelle e pianeti e il modo in cui si formano”, ha affermato.

Ha aggiunto: “Non ci sono ancora risposte definitive”.