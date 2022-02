La famiglia di Bob Saget fa causa per impedire al rilascio di documenti di indagare sulla sua morte

I funzionari hanno detto che il comico è morto per un trauma cranico.

I documenti del tribunale mostrano che la famiglia di Bob Saget ha intentato una causa per impedire il rilascio dei documenti dell’indagine sulla sua morte prematura.

Il comico e attore, meglio conosciuto per il ruolo di Danny Tanner nella sitcom “Full House”, è stato trovato morto nella sua stanza d’albergo in Florida il 9 gennaio, hanno detto le autorità. Sagit, 65 anni Morto per trauma cranicoLa sua famiglia ha detto la scorsa settimana. Il medico legale capo della contea di Orange e Osceola ha affermato che il metodo della morte è stato un incidente.

Martedì, la moglie di Saget, Kelly Rizzo, e tre figlie hanno citato in giudizio l’ufficio del medico legale e lo sceriffo della contea di Orange per un’ingiunzione per impedire il rilascio di qualsiasi documento, inclusi foto, video, registrazioni audio e “informazioni dell’autopsia legalmente protette” – relative alla sua morte.

La causa affermava: “I querelanti subiranno un danno irreparabile sotto forma di grave dolore mentale, angoscia e angoscia emotiva se gli imputati rilasciano i documenti in risposta a richieste di documenti pubblici o pubblicano i documenti per qualsiasi altro motivo o scopo”.

La denuncia afferma che i media hanno presentato o stanno pianificando di presentare richieste di documenti pubblici per ottenere il rilascio dei documenti e sostiene che non ci sarebbe “legittimo interesse pubblico” nel loro rilascio.

Citando “legittimi interessi alla privacy”, la famiglia sta cercando di impedire che i documenti vengano divulgati al pubblico e solo per essere rilasciati a sua moglie e alle sue figlie.

ABC News ha contattato l’ufficio dello sceriffo della contea di Orange e il governo della contea di Orange per un commento.

Questa è una storia in evoluzione. . Si prega di controllare di nuovo per gli aggiornamenti