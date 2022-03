La famiglia e i colleghi ricordano un uomo “allegro” ucciso nella faida di Duncan

Un uomo è stato colpito a colpi di arma da fuoco dopo una lite Dentro il Bronx Dunkin Era un recente immigrato dalla Giamaica che lavorava per sostenere sua madre e le sorelle a casa, hanno detto i membri della famiglia al The Post.

La polizia ha detto che Stephen Stewart, 24 anni, è stato trovato privo di sensi e colpito a colpi di arma da fuoco nella sua sezione centrale al 3559 di Holland Avenue, dopo che un acceso scambio di opinioni con una donna all’interno del ristorante si è riversato sulla strada.

“È sempre lui che porta la pace. Ha distrutto la maggior parte della famiglia. Sua zia, che non ha dato il suo nome, ha detto in un’intervista. “Non so perché qualcuno gli avrebbe fatto questo, in una semplice questione . Questo non richiedeva che qualcuno perdesse”.

La sua famiglia ha detto che Stewart è arrivato negli Stati Uniti solo tre mesi fa. Stava lavorando al Cooler Runnings Jamaican Restaurant in Nereid Street, dove i colleghi hanno detto che “ballava sempre”.

Stephen Stewart era un recente immigrato dalla Giamaica. Per gentile concessione della famiglia Stewart Il personale del ristorante giamaicano Cooler Runnings ricorda con affetto Stephen Stewart per il suo “ballo”. Per gentile concessione della famiglia Stewart

“Era un ragazzo molto allegro e laborioso. Sono passate tre settimane”, ha detto una delle persone al ristorante, che ha rifiutato di essere nominato. “Siamo tutti molto scioccati”.

Fonti della polizia hanno detto che Stewart e un compagno se ne sono andati venerdì dopo che la donna si è arrabbiata perché erano in piedi vicino a lei e nessuno degli uomini indossava una maschera.

L’amica di Stewart ha detto che la donna l’ha seguita e ha minacciato di prendere il suo ragazzo. Un uomo è apparso pochi istanti dopo e ha detto alla donna di “andare a prenderla”, ha detto l’amico, che ha detto di essere scappato mentre Stewart è rimasto indietro.

Quando l’amico è tornato sulla scena, Stewart è morto, secondo il suo amico.

Una donna avrebbe seguito Stephen Stewart e il suo amico dopo una discussione. Pietro Gerber

Un lavoratore di Dunkin’ afferma che il presunto tiratore “ha sparato al ragazzo sbagliato” nella controversia. Pietro Gerber

Un lavoratore di Dunkin’ Donuts ha detto che Stewart non era coinvolto nella controversia.

“Stava litigando senza motivo. Lui era lì, basta, ascoltava”, ha detto il dipendente, che ha chiesto di non essere nominato. “Ha sparato al ragazzo sbagliato”.

Segnalazione aggiuntiva di David Mayer