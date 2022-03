Torneo NCAA maschile: la Carolina del Nord ha eliminato i migliori tempi supplementari di Baylor

I Bears sono andati molto più in basso del previsto.

Baylor non è riuscito a gestire un canestro per quattro minuti nel secondo tempo. L’UNC ha preso quella pausa e ha segnato 13 punti per prendere un vantaggio di 24.

La maggior parte proveniva da Manek, che ha segnato 9 punti nel primo tempo e si è sentito più piccolo nel secondo tempo quando ne aveva 17. Certo sarebbe finito sopra i 26 punti, ma è stato eliminato. Più di 10 minuti per giocare dopo un errore palese.

Il suo licenziamento si è rivelato un catalizzatore per l’attacco del Baylor, che, in meno di due ore, sarebbe sembrato per loro una rotta definitiva verso Filadelfia.

Approfittando dell’opportunità di ottenere un colpo alla volta, uno dopo l’altro, i Bears sembravano essere la squadra più attesa per sciamare e progredire sul palco.

“Come squadra sapevamo che non ci saremmo arresi e abbiamo deciso di usare più pressione e rimanere saldamente lì”, ha detto la guardia del Baylor Adam Flockler. “Quindi, una volta che siamo entrati in quei diamanti e trappole, siamo stati in grado di fare delle fermate e ottenere degli sguardi facili, quindi la corsa è andata”.

Hobart Davis ha affermato che il tardivo successo di Baylor nella spremitura della Carolina del Nord ha avuto due conseguenze: ha accelerato i ritardi e ha portato alle entrate.

“Non vogliono andare a casa”, ha detto di Baylor.

Alla fine, in meno di 16 secondi, i Bears hanno pareggiato il gioco a 80, dove il punteggio sarebbe rimasto fino ai tempi supplementari.