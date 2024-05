La finanza grava su una “nuvola oscura” sulla campagna elettorale, afferma l’IFS

fonte dell’immagine, Belle foto

autore, Darshini David

azione, Capo corrispondente economico, BBC News

25 maggio 2024

Un importante think tank ha lanciato un severo avvertimento sulle sfide fiscali che attendono il prossimo governo.

L’Istituto per gli studi finanziari (IFS) afferma che lo stato delle finanze pubbliche incombe “come una nuvola nera” sulla campagna elettorale.

E avverte che potrebbero verificarsi aumenti delle tasse o tagli ai servizi pubblici.

Richiede un dibattito “aperto e solido” su come tutte le parti possono affrontare questi problemi.

Sia i laburisti che i conservatori si sono impegnati a ridurre il debito in percentuale del reddito nazionale. Tutti i principali partiti potrebbero avere regole simili autoimposte per ridurre il costo del prestito del governo sui mercati finanziari.

Ma l’IFS indipendente afferma che l’aumento dei pagamenti degli interessi sul debito esistente e la minore crescita economica prevista renderanno la futura riduzione del debito più difficile che in qualsiasi parlamento dagli anni ’50.

Secondo le regole esistenti, nei prossimi anni l’attuale presidente potrebbe tagliare più del 10% dei finanziamenti per alcuni servizi pubblici, come la giustizia o l’istruzione superiore, tenendo conto della crescita della popolazione e dell’inflazione. .

Le tasse sono sulla buona strada per assorbire una quota maggiore del reddito del Paese, passando dal 36,5% nell’anno fiscale in corso al 37,1% nel 2028-29, soprattutto perché le diverse aliquote fiscali sul reddito sono congelate. aumenta con l’inflazione come fanno tradizionalmente.

Quindi, salvo un drammatico miglioramento della crescita, il prossimo governo potrebbe trovarsi di fronte a tre grandi scelte, afferma l’IFS.

“Scelte difficili da affrontare”

Paul Johnson, direttore dell’IFS, ha dichiarato: “I soldi sono scarsi. Potremmo essere incredibilmente fortunati con la crescita ed evitare di fare queste scelte difficili. Ma potremmo non farlo. READ Kyle Returnhouse: Intervista a Tucker Carlson, i soldi non sono stati trasferiti alla serie di documentari

“Solo perché migliaia di tifosi inglesi e scozzesi incrociano le dita e sperano per il meglio quest’estate non significa che il prossimo governo dovrà fare lo stesso”.

Ha aggiunto che il prossimo governo non dovrebbe aspettare di entrare in carica per “aprire i libri” man mano che verranno pubblicati e saranno disponibili affinché chiunque possa esaminarli.

“Dovremmo usarli come base per un dibattito aperto e intenso durante la campagna elettorale”, ha aggiunto.

L’avvertimento dell’IFS fa eco a quanto affermato dopo la Finanziaria di marzo sulla “cospirazione del silenzio”, nel senso che i principali partiti non sono riusciti a riconoscere le potenziali sfide, o a spiegare come le avrebbero affrontate.

Tutti i partiti presenteranno politiche per dare potere agli elettori nelle prossime settimane.

Ma con la maggior parte degli economisti che giunge a una conclusione come l’IFS, tali impegni verranno assunti in un contesto di finanze pubbliche limitate – il che potrebbe significare scelte difficili che potrebbero in definitiva influenzare le fortune dell’elettorato.

Rispondendo ai risultati dell’IFS, il segretario capo ombra del Tesoro Darren Jones ha affermato di non farsi illusioni sulla portata della sfida che i laburisti potrebbero affrontare.

“Il paese affronterà una sfida su vasta scala solo se vinceremo le elezioni. Abbiamo promesso il pagamento immediato dei nostri servizi pubblici e poi ci metteremo al lavoro per trasformare il paese”, ha detto.