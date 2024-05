17 ore per scoprire l’incidente che ha ucciso Ebrahim Raisi, il presidente iraniano

Mentre il leader supremo della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei, rassicurava gli iraniani alla televisione nazionale che non c’era bisogno di temere alcun disturbo alla sicurezza del paese, i funzionari si davano da fare. L’Iran ha messo le sue forze armate in massima allerta, temendo che nemici come Israele o ISIS effettuino attacchi segreti. Ha diretto la copertura mediatica dell’incidente, controllato il flusso di informazioni e proibito qualsiasi riferimento alla morte del presidente. Il governo ha schierato agenti di sicurezza in borghese nelle strade di Teheran e di altre grandi città per prevenire proteste antigovernative o celebrazioni per la morte di Raisi, e unità di sicurezza informatica della polizia e del Ministero dell’intelligence hanno monitorato i post dei social media iraniani.

Questo resoconto di quanto accaduto nelle ore successive all’incidente è stato messo insieme dai resoconti degli alti funzionari iraniani che viaggiavano con il presidente; Servizi e video della televisione di Stato; Dichiarazioni del governo; Report e riprese video open source; Cinque funzionari iraniani, tra cui due membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica; tre diplomatici iraniani; ex vicepresidente; Molti giornalisti iraniani; Un fotografo era presente nel centro di gestione delle crisi vicino al luogo dell’incidente e ha partecipato alle ricerche.